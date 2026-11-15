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"Побратимы оберегали ее как сестру": на войне погибла единственная военная из батальона Шейха Мансура
На войне против российских окупантов погибла одесситка Райана — оператор БпЛА Чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура.
На войне за независимость Украины погибла защитница, оператор беспилотников Чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура — одесситка Райана. Она была единственной женщиной в составе подразделения, выполняла боевые задания по самым горячим направлениям и до последнего боролась за свободное будущее для своего сына.
О гибели военной сообщили общественная организация «Лига мусульманок Украины» и глава Всеукраинской ассоциации общественных организаций «Альраид» Сейран Арифов.
От тренера по тайскому боксу до оператора БпЛА: как одесситка Райана стала в защиту Украины
В гражданской жизни Райана посвящала себя спорту и воспитанию сына. Как ранее сообщал телеканал «Мы — Украина», она работала тренером по тайскому боксу и обучала как детей, так и взрослых.
Однако в 2024 году одесситка решила сменить спортивный зал на передовую. Она прошла курсы по управлению беспилотниками, чтобы присоединиться к Силам обороны. Впоследствии Райана стала первой и единственной женщиной в Чеченском добровольческом батальоне имени Шейха Мансура.
На фронте защитница выполняла сложные боевые задания: выслеживала и уничтожала российскую бронетехнику в Донецком направлении. Кроме работы с дронами, она возглавляла продовольственный штаб батальона. Сама военная признавалась журналистам, что на передовой чувствует себя спокойнее, чем в тылу, ведь там видит конкретную цель.
«Я знаю, что враг здесь, и могу что-нибудь сделать. Там (в тылу — ред.) — нет, а здесь помогаю всем, чем могу. Хочу, чтобы мой ребенок не знал войны и рос в свободной Украине. Я пришла с намерением воевать и защищать свою страну. Собратья принимают меня как сестру, которую оберегают», — делилась Райана при жизни.
Гибель Райаны: какой ее запомнили собратья и друзья
Райана исповедовала ислам и в мирной жизни посещала мечеть в Киеве. Уже на фронте, несмотря на постоянные обстрелы, она заботилась о мечети в Константиновке Донецкой области. Также защитница любила готовить для собратьев и волонтеров шурпу.
Теплыми и щемящими воспоминаниями о погибшей подруге поделилась Ольга Коновал — руководитель фонда имени Героя Украины Сергея Коновала. Она вспомнила, как миниатюрная Райана носила огромное снаряжение и по-детски радовалась женской военной форме маленького размера.
«Носила за плечами огромный баул больше ее самой, и всегда была готова дать отпор любому. Удивлялась, когда я рассказала ей, что существует женская военная форма маленьких размеров, а потом с радостью показывала мне обновки. Как мы тогда радовались! Оккупировала мою комнату в Дружковке и говорила мне, что это только тогда, когда меня нет, но я ей не верила. А потом напоминала мне отключать воду, потому что котел вечно утек», — написала Ольга Коновал.
Она добавила, что, несмотря на разные вероисповедания — христианство и ислам, их разговоры всегда были полны взаимного уважения и искреннего желания лучше понять друг друга.
«Она так и не научила меня основам ножевого боя, но я всегда ее подкалывала за это, потому что приключения эта женщина умела искать. А пока я просто хочу, чтобы вы знали: Украина потеряла фантастическую женщину-воина. Мы все ее потеряли. Каждый», — подытожила волонтер.
Слова скорби и уважения по поводу гибели Райаны также выразил украинский защитник Мурад Насиров.
«Ее вера, мужество и самопожертвование навсегда останутся в нашей памяти. Она доказала, что любовь к Богу, честь, достоинство и любовь к Родине не имеют национальности. Нам больно терять своих. Особенно отдавших самое дорогое — собственную жизнь, чтобы другие могли жить», — отметил воин.
Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о гибели украинского блоггера и военнослужащего Кирилла Солошенко, известного под псевдонимом Кирюша Аккуратный. 35-летний защитник погиб 15 октября во время выполнения боевого задания. По словам его друга, Кирилл прикрыл собой собратья от прямого удара российского FPV-дрона, спас ему жизнь.