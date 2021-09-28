"Побрился к приезду бабушки": в больнице Мечникова в Днепре спасли 79-летнего мужчину

"Побрился к приезду бабушки": в больнице Мечникова в Днепре спасли 79-летнего мужчину

У пенсионера была аневризма и ему сделали операцию.

В больнице Мечникова в Днепре спасли жизнь 79-летнему пенсионеру. Дедушка попал в медучреждение с диагнозом аневризма брюшного отдела аорты и ее удалось вылечить.

Об этом сообщил директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, 79-летний Борис Георгиевич к войне в 2014 году жил в Авдеевке, а затем переехал в свои родное село Новоселовка в Донецкой области с женой.

"Почувствовал боль, стал терять сознание, обратился в местную Мирноградскую больницу. Затем сложная транспортировка за сотню километров. В тяжелом состоянии 24 сентября поступил в реанимацию Мечникова с диагнозом аневризма брюшного отдела аорты. Большой ком крови, как футбольный мяч, выпирал из живота", — рассказал Рыженко.

Он сообщил, что сосудистые хирурги больницы имени Мечникова немедленно провели операцию по спасению жизни — она длилась 3 часа. Размер аневризмы был 12 см, а пациенту перелили 3 литра крови. Несколько дней он провел в реанимации.

"Уже готовится переводиться в отделение. Приехала бабушка — его жена. Дед побрился, сказал, что она привезла ему душевный покой. Воркуют и ждут приезда детей", — рассказал Сергей Рыженко.

Напомним, что в Днепре в областную клиническую больницу имени Мечникова сделали сложную нейрохирургическую операцию. Медики спасли 36-летнюю женщину из Кривого Рога.

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