«Побуждал недостойные инстинкты»: военного осудили за картинку на Facebook

Суд признал военного виновным в распространении опрнографии

Хустский районный суд Закарпатской области признал виновным военнослужащего в распространении контента порнографического характера. Уголовное дело возбуждено после того, как он направил непристойное изображение на официальную страницу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в социальной сети Facebook.

Об этом говорится в приговоре суда от 10 сентября 2025 года.

Детали и мотивы преступления

Судебное расследование установило, что военнослужащий, личность которого не разглашается, скачал на свой телефон изображение порнографического характера не позднее 16 октября 2023 года. В судебном решении указано, что это изображение «явно противоречит существующим в обществе традициям интимного общения людей» и «способна привести к деформации моральных представлений и понятий о сексуальных отношениях между людьми», а также оскорбляет честь и достоинство человека и «побуждает недостойные инстинкты».

Обвинение также предоставило убедительные доказательства, что военный неоднократно посылал эту картинку через разные мессенджеры. 16 и 25 октября 2023 он переслал ее пользователям Viber, а 20, 30 ноября и 7 декабря 2023 — через мессенджер Facebook на официальную страницу Госспецсвязи.

«Таким образом, своими умышленными действиями ОСОБА_4 совершил уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 УК Украины — хранение изображений порнографического характера с целью распространения и распространения изображений порнографического характера, совершенное повторно», — подытожил суд.

Приговор и последствия для военного

Согласно приговору, обвиняемый военнослужащий признал свою вину и раскаялся. Он объяснил свои действия тем, что находился в нестабильном эмоциональном состоянии и «не осознавал, что деяние наказуемо».

Несмотря на покаяние, суд признал военного виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако, ввиду обстоятельств, суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Это означает, что если он не совершит повторное преступление в течение этого времени, ему не придется отбывать реальный срок в тюрьме.

Кроме условного срока, суд также наложил на мужчину дополнительные ограничения:

Запрет на деятельность: Ему запрещено занимать должности, связанные с ИТ-технологиями, а также заниматься деятельностью, связанной с распространением информации любого характера на веб-ресурсах сроком на три года.

Финансовая компенсация: Суд обязал его уплатить 4543,68 грн в качестве компенсации за проведение «искусствоведческих экспертиз», необходимых для определения характера изображений.

Конфискация: У военного конфисковали телефон, с которого он посылал порнографический контент. После удаления непристойных картинок, гаджет пойдет в доход государства.

Напомним, в Винницкой области к 4 годам лишения свободы приговорили мужчину, который дважды уклонился от мобилизации и продавал порно в интернете. В Telegram он публиковал «пригласительные» сообщения с предложением купить порнографические ролики.