Побывал в должности месяц: ВСУ в Херсоне "закобзонили" главу оккупационной администрации по безопасности

В Херсоне ликвидировали заместителя оккупационной администрации Екатериничева.

В Херсоне продолжают ликвидировать представителей оккупационных властей. Во время обстрела Херсона ВСУ "закобзонили" первого заместителя главы военно-гражданской администрации области.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

"Первый заместитель председателя ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб из-за ночного удара ВСУ по Херсону, сообщил член ОП Малькевич", — говорится в сообщении.

Оккупант успел поработать на новой должности чуть больше месяца.

Напомним, что четверг, 29 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Запорожской и Херсонской области независимыми территориями.

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