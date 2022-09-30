Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Побывал в должности месяц: ВСУ в Херсоне "закобзонили" главу оккупационной администрации по безопасности

Побывал в должности месяц: ВСУ в Херсоне "закобзонили" главу оккупационной администрации по безопасности

Дата публикации
Просмотры
1454
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Побывал в должности месяц: ВСУ в Херсоне "закобзонили" главу оккупационной администрации по безопасности

В Херсоне ликвидировали заместителя оккупационной администрации Екатериничева.

В Херсоне продолжают ликвидировать представителей оккупационных властей. Во время обстрела Херсона ВСУ "закобзонили" первого заместителя главы военно-гражданской администрации области.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

"Первый заместитель председателя ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб из-за ночного удара ВСУ по Херсону, сообщил член ОП Малькевич", — говорится в сообщении.

Оккупант успел поработать на новой должности чуть больше месяца.

Напомним, что четверг, 29 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Запорожской и Херсонской области независимыми территориями.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация