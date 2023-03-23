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Почаевскую лавру и монастыри Чернигова также могут отобрать у УПЦ МП: детали от Ткаченко

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Время на прочтение
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Почаевскую лавру и монастыри Чернигова также могут отобрать у УПЦ МП: детали от Ткаченко

Фото: УНИАН

У УПЦ МП закончились соглашения пользования имуществом в Чернигове и в одном из храмов в Почаеве. О каких именно храмах идет речь, министр не уточнил.

Государство работает над прекращением договоров аренды между УПЦ МП и храмами в Чернигове и Почаеве.

Об этом рассказал министр культуры Александр Ткаченко в интервью "РБК Украина".

"У нас закончились соглашения пользования имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов в Почаеве. Мы сейчас над этим как раз работаем по прекращению действия таких соглашений и подписанию соответствующих актов приема-передачи", — сказал глава Минкульта.

Ткаченко не уточнил, какие именно храмы имел в виду, но, скорее всего, речь идет об Успенском соборе Почаевской лавры (конец ХVІІІ ст.), и исторических памятниках в Чернигове: Троицком и Елецком монастырях (ХІ век – одни из древнейших монастырей Украины) и Спасо-Преображенском соборе (XI в. – одно из старейших сохранившихся монументальных каменных строений Украины).

Что касается Киево-Печерской лавры, Минкульт рассматривает вопрос, что там должно продолжаться служение и религиозная жизнь.

"Пока о долгосрочной аренде речь не идет, но здесь также мы с депутатами обсуждаем возможные изменения в законе", — добавил Ткаченко.

Ранее Александр Ткаченко рассказал, что из-за действий наместника монастыря УПЦ МП в Почаевской лавре будет открыто уголовное производство по препятствованию пользования имуществом государства.

Также сообщалось, что суд наказал ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ МП за пророссийское сообщение.

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Дата публикации
Просмотры
741
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