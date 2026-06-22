Почаевскую лавру проверят на связи с Россией: детали

Известную религиозную святыню Тернопольской области тщательно проверят на предмет скрытого сотрудничества и связей со страной-агрессором.

Реклама

Почаевскую лавру в Тернопольской области проверят на связи с Россией. Эксперты приступят к работе 24 июня.

Об этом сообщила Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ДЭСС).

«24 июня 2026 года исследовательская группа, сформированная в соответствии с приказом Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести…, приступит к изучению возможных связей Почаевской Свято-Успенской лавры с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине», — говорится в сообщении.

Реклама

Читайте также Киевскую митрополию УПЦ МП признали аффилированной с РПЦ: что это значит

Исследование будет проводиться в соответствии с требованиями закона «О свободе совести и религиозных организациях» и утвержденным порядком проверки религиозных организаций на наличие признаков аффилированности с иностранными религиозными структурами, деятельность которых запрещена в Украине.

ДЭСС отмечает, что действует исключительно в рамках действующего законодательства и с уважением к религиозной свободе. В то же время, любые признаки иностранного влияния или подчинения в контексте запрещенных структур будут тщательно исследованы, а результаты публично представлены обществу.

Заметим, что Почаевская лавра, которые и многие монастыри и храмы в Украине, до сих пор принадлежит УПЦ МП, несмотря на более чем 4-летнее вторжение РФ.

Ранее ДЭСС озвучила единственное требование к УПЦ МП после удара РФ по Киево-Печерской Лавре.

Реклама

Новости партнеров