Почаевскую лавру также могут забрать у УПЦ МП: первые детали от Ткаченко

Из-за действий наместника Почаевской лавры будет открыто уголовное производство по препятствованию пользования имуществом государства.

Минкульт начинает процесс возвращения имущества государства Свято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская область), которым сейчас пользуется УПЦ МП.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире общенационального телемарафона.

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"Руководителем Почаевской лавры подан иск в суд о том, чтобы вернули церковь, с которой закончилось соглашение о пользовании УПЦ (МП) на территории Лавры", — отметил Ткаченко.

По его словам, "священник, руководящий в Почаевской лавре" (очевидно, речь идет о наместнике монастыря УПЦ МП на территории этой Лавры — митрополите Почаевском Владимире (Морозе)), не допустил представителей заповедника в церковь. Из-за таких действий иерарха будет открыто уголовное производство по препятствованию пользования имуществом государства.

"В Почаевской лавре этот процесс (возврат имущества государству. – Ред.) начался. Также будут и некоторые другие процессы в отношении других учреждений, где прекратили действовать договоры аренды или пользования известными объектами, относящимися к историческому наследию Украины", – подытожил министр. .

В свою очередь директор Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Вадим Микулич в комментарии "Главкому" отметил, что на уровне руководства государства еще не принято решение о судьбе Почаевской лавры.

Возвращение Киево-Печерской лавры в собственность государства

Напомним, до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пояснил, что монахи смогут после завершения государственных проверок остаться в Лавре, но при определенных условиях.

По информации издания LB.ua, аудиторская проверка выявила около 40 незаконных новостроек на территории Лавры в Киеве.

В свою очередь глава РПЦ патриарх Кирилл, благословляющий оккупантов убивать украинцев, назвал Лавру "колыбелью русской цивилизации" и призвал своих сторонников "защитить" ее.

Скандальный наместник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополит Павел записал очередное видеообращение, в котором отметился нападками в адрес украинских властей и ПЦУ, а также заявил, что "апокалипсис начинается с Украины".

ТСН.ua собрал все подробности относительно выселения УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры.

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