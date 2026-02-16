Почему аэростаты не заменят оккупантам Starlink над Украиной: эксперт объяснил

Starlink / © reuters.com

Российские воздушные шары со связью вряд ли смогут заменить спутниковый интернет, как Starlink. Они не станут массовыми из-за технических трудностей и погоды. Главными препятствиями для россиян является специфическое направление ветра на больших высотах и высокая стоимость оборудования, которое становится уязвимым для украинских ПВО на низших эшелонах.

Об этом заявил главный редактор Defense Express Олег Катков для Киев24.

Проблема высот и ветров

По словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, разработки в сфере аэростатных ретрансляторов ведутся не только в России, но и в странах НАТО и Великобритании. Основное преимущество стратосферных объектов (выше 20 км) состоит в том, что они находятся вне достижимости большинства обычных зенитно-ракетных комплексов.

Олег Катков отметил, что в случае применения против Украины ключевым фактором становится география и метеорология. На стратосферных высотах ветер обычно дует в восточном направлении, что затрудняет содержание аэростатов над необходимыми районами боевых действий.

Эксперт уверяет, что попытки использовать ретрансляторы на меньших высотах (от 10 до 15 км) делают их доступными для средств поражения Вооруженных сил Украины. Поскольку оборудование для скоростного интернета и связи дорогостоящее, такие запуски становятся экономически нецелесообразными.

«Запускать что-то на меньших высотах, условно, на высоте до 10–15 км — ну, они это и так делают, но такие шары… во-первых, есть возможность им противодействовать. Оборудование, которое там будет устанавливаться — достаточно дорогое, оно будет фактически одноразовым. А вот стратосфера — ну вот вряд ли», — объяснил Олег Катков.

Перспективы применения

Эксперт подчеркнул, что эффективность стратосферных объектов над европейской частью РФ для обеспечения связи возможна. Однако их использование непосредственно над территорией Украины будет носить только ситуативный характер.

«Добиться того, чтобы ветер был именно в сторону Украины, это будет ситуационно. Природа будет против такого применения против Украины», — подчеркнул главный редактор Defense Express.

Ранее говорилось, что Украина заблокировала почти 2,5 тысячи Starlink РФ.

Благодаря общим деяниям украинского правительства и компании SpaceX фиксируется мощный эффект на фронте, где блокирование спутниковой связи Starlink для россиян привело к потере управления войсками.

У россиян пока нет качественного соответствия системе Starlink, которая для них заблокирована. Советник Министерства обороны Украины по вопросам оборонных технологий и эксперт по беспилотникам и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флэш» Бескрестнов прокомментировал эксперимент по запуску управляемого летающего аэростата в стратосферу. Он подчеркнул, куда дальше пойдет это направление, можно только догадываться.