Почему Арестович активно критикует действующую власть: экскомандир роты "Айдар" объяснил

"Молодой идейный дезертир-пацифист" Алексей Арестович является основным претендентом на то, чтобы собрать голоса, которые раньше доставались ОПЗЖ, считает Евгений Дикий.

Сбежавший из Украины бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, заявивший, что пойдет на выборы президента, но возвращаться в Украину не планирует, все чаще критикует действующую власть и назвал президента Владимира Зеленского диктатором. Военный аналитик экскомандир роты "Айдар" и Евгений Дикий объяснил мотивы скандального блоггера.

Об этом шла речь во время интервью Дикого ТСН.ua.

По словам эксперта, Арестович — актер, который ищет каждый раз спонсоров и нанимателей, недостоин обсуждения его действий.

"Человек, который всю великую войну, когда у нас очень острая нехватка офицеров, воюет в "оральных войсках", а в критический момент просто убегает за границу, если бы его так не распиарили, как советника Офиса президента, то вообще такое существо не имело бы" смысла обсуждать", — отметил Дикий.

Он также отметил, что основной круг общения Арестовича — так называемые "хорошие русские".

"Вряд ли Арестович напрямую работает на Кремль, скорее всего, он работает на "хороших русских", которые считают себя альтернативой Кремлю, но от этого друзьями Украины они никак не стали", — добавил эксперт.

Он также вспомнил фото 20-летней давности эксрадника ОП, где еще юным тот позирует вместе с идеологом рашизма Александром Дугиным.

"На время он (Арестович — ред.) стал нашим попутчиком во время великой войны, но именно попутчиком (...) Он как был частью "русского мира", так он им всегда и оставался", — добавил Дикий.

К Офису президента Арестович в свое время пришел тогда, когда "многие еще не понимали".

"Пришли новые люди с искренним желанием посмотреть в глаза Путину и встретиться посередине. Дальше их жизнь научила. Но на тот момент Арестович был логичен. Однако в дальнейшем Офис эволюционировал вместе со страной. Наш президент окончательно стал президентом войны и победы и все избавились от любых. иллюзий пониманием с россиянами.Тогда Арестович стал лишним.Далее он пошел своим путем, что и завел его в так называемую оппозицию.Сейчас он является основным претендентом на то, чтобы собрать голоса, которые раньше доставались ОПЗЖ.(...) Вот вам молодой, драйвовый уклоняющийся с офицерским званием Арестович... Еще немного и он назовет себя идейным пацифистом", — высказал мнение Дикий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Я буду есть омары, а что будет с вами?" Арестович сбежал из Украины и хочет мира с Путиным"

Напомним, скандальный эксрадник Офиса президента Алексей Арестович 1 ноября сообщил, что намерен выдвигаться в президенты Украины. Граждане отреагировали на такое заявление меммами.

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