Почему армия РФ является сложным врагом и ВСУ важно контрнаступать: объяснение Зеленского

Мы сражаемся против очень сложного врага, который разрушает города и убивает гражданских, чтобы продвигаться. Ситуация на фронте очень сложная, потому что ВСУ не хватает оружия.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с представителями балтийских СМИ



"Они (русские – ред.) не боятся убивать гражданских и поэтому это очень сложный враг. Потому что они ставят для себя результаты и потом любыми путями идут к нему. Они могут разрушить все, это тактика, и тогда заходить. Они бы" ют по городам для того, чтобы люди бежали", – говорит главнокомандующий.



При этом он подчеркнул, что прошлый год оказался для российской армии неудачным, потому что она не смогла оккупировать ни одного города.

"Если бы россияне не контролировали воздух, а у нас была противовоздушная оборона, достаточное количество систем – мы бы уничтожили их авиацию. Когда ты уничтожаешь их в небе – ты идешь вперед. Нет широких шагов вперед в Украине, потому что они контролируют небо", – подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский ответил, когда может окончиться война и от чего это зависит.

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