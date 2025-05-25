Почему "азовцев" не вернули из России во время обмена "1000 на 1000": объяснение ГУР

Обмен пленными / © Владимир Зеленский

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В ГУР Минобороны объяснили, почему среди освобожденных во время масштабного обмена пленными в формате «1000 на 1000» не было бойцов «Азова».

По словам представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, процесс происходил в формате взаимных списков, и именно Россия определила, кого готова отдать.

«Мариупольский гарнизон ꟷ это одно из приоритетных направлений по возвращению. И результаты этой работы уже есть. Если говорить о данном конкретном обмене, то в данной ситуации речь идет о формате, когда государство-агрессор передало списки тех, кого они готовы отдать», — сказал он.

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При этом Андрей Юсов напомнил, что этот масштабный обмен был уже 65-м по счету, который провел Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за период полномасштабного вторжения. В результате обменов домой вернулось 5 757 граждан и более 500 украинцев — вне обмена.

Представитель ГУР подчеркнул, что Украина продолжает борьбу за каждого пленного, не дожидаясь завершения боевых действий.

«Это тяжелая работа, которая иногда даже опережает требования Женевской конвенции, которые предусматривают возвращение пленных после завершения активной фазы боевых действий. Украина не ждет завершения активной фазы и продолжает работу несмотря на то, что речь идет о взаимодействии с государством-агрессором, которое во многих случаях игнорирует международное гуманитарное право», — отметил он.

Напомним, ранее командир 1-го корпуса НГУ «Азов», полковник Денис Прокопенко (позывной «Редис») резко отреагировална то, что среди тысячи украинских пленных, которых вернули домой во время самого масштабного обмена с Россией, не было ни одного «азовца».

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