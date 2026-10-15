Почему баллистика долетает до Киева еще до объявления тревоги: военный раскрыл важную деталь

Военный и политолог Кирилл Сазонов / © Facebook/Кирилл Сазонов

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На днях Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. В США заявили, что не обнаружили запусков, из-за чего возникли вопросы о работе разведки и возможных причинах отсутствия предупреждения.

Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему запуск российской ракеты С-400 сложно вовремя зафиксировать, сколько времени может оставаться на реакцию и есть ли основания говорить об умышленном сокрытии разведданных.

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Почему о запуске С-400 могут не успеть предупредить

По словам Сазонова, отсутствие предупреждения о баллистическом ударе не обязательно свидетельствует об ошибке или сознательном решении партнеров не передавать информацию. Такие случаи были и раньше, ведь баллистические ракеты имеют очень короткое время полета, а их запуск не всегда удается зафиксировать раньше времени.

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«Это баллистика. Быстрый запуск, очень мало времени в полете. Поэтому такое бывало на самом деле, что она прилетала без предупреждения», — объяснил военный.

Возможности обнаружения зависят, в частности, от типа ракеты. При подготовке к запуску ее двигатель нагревается, и этот тепловой следует зафиксировать спутники. После этого передают информацию для предупреждения об угрозе.

Сазонов сравнил российские ракеты «Искандер» и С-400. По его словам, двигатель «Искандера» нагревается до требуемой температуры примерно через минуту, тогда как в случае с С-400 на обнаружение может оставаться значительно меньше времени.

«С-400 — десять секунд. То есть можно увидеть и успеть, возможно не успеть. Такое бывает. Это не исключение, не первый раз», — подчеркнул он.

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Могли ли США намеренно не передать Украине разведданные

После удара по столице начали распространяться предположения, что американские чиновники якобы звонили по телефону украинским военным руководителям и предупреждали их о возможных последствиях ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

На этом фоне возникла версия, что отсутствие предупреждения о ракетной атаке могло быть связано с решением Вашингтона ограничить обмен разведданными.

Однако Сазонов исключает такие предположения. Он обратил внимание, что информация о якобы телефонных разговорах не получила подтверждения от тех, кому, по слухам, звонили по телефону.

«Если бы американцы прекратили для давления обмен разведданными, они бы об этом объявили открыто. Иначе какой смысл?» — отметил военный.

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Россия ударила баллистикой по Киеву до объявления тревоги

Напомним, поздно вечером 12 октября агрессорша Россия ударила по Киеву до тревоги. Попадание произошло в Днепровском районе столицы — был атакован объект транспортной инфраструктуры.

Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Киев, а мониторы добавляли, что это были ракеты С-400. Предварительно РФ ударила по Киеву шестью баллистическими ракетами. Военные подчеркнули, что информация о пусках с территории противника не поступала.

Военный эксперт, советник президента Сергей Флеш Бескрестнов добавил, что это уже не первый случай, когда запуск ракеты С-400 не удается зафиксировать.

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