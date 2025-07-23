Почему билеты на поезда "Укрзализныци" разлетаются за секунды - пояснение компании

В УЗ объяснили, почему нет билетов / © ТСН

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Купить билеты на поезда "Укрзализныци" сейчас стало настоящим вызовом для многих украинцев. В соцсетях все чаще появляются сообщения от пользователей, которые пытаются забронировать места за несколько недель до поездки, но наталкиваются на сообщение «Билетов не нашлось» — билеты просто отсутствуют в продаже.

Об этом пишет 24 канал.

Почему так происходит

Многие пассажиры жалуются, что билеты разбирают за считанные секунды, а потом перепродают по цене в два-три раза выше номинала. По их словам, в этом участвуют перекупщики, которые пользуются ботами и специальными программами, чтобы купить билеты раньше обычных покупателей. Если продать билеты не удается, их возвращают в продажу в последний момент, что создает дополнительные проблемы для пассажиров.

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Ситуация не лучше и в кассах. Например, на железнодорожном вокзале в Днепре люди вынуждены стоять в больших очередях, чтобы приобрести билет. В интернете под каждым сообщением «Укрзализныци» в соцсетях пассажиры продолжают оставлять жалобы на дефицит билетов и трудности с их покупкой.

Некоторые пользователи отмечают, что удачное время для покупки зависит от дня недели: в выходные достать билет значительно сложнее. Также популярным способом считают покупку через приложение «Приват24» или специальные чат-боты, которые помогают быстро найти билеты и вовремя их оплатить. Кроме того, советуют выбирать не конечную станцию, а соседние — это якобы повышает шансы найти свободные места.

Что говорят в самой «Укрзализныце»

В компании отмечают, что сотрудничают с правоохранительными органами по борьбе с перекупщиками, а граждан призывают обращаться на горячую линию «Стоп Коррупция» в случае подозрения на мошенничество.

Представители «Укрзализныци» объясняют, что на всех поездах работает автоматизированная система, которая регулирует количество билетов в зависимости от заполненности вагонов. Максимальное количество билетов открывается для продажи от станции отправления до конечной станции назначения. Относительно промежуточных станций, продажа может быть ограничена, если есть альтернативные маршруты. Это ограничение снимается автоматически за сутки или в день отправления поезда.

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Все пассажиры имеют равные возможности приобрести билеты из свободной продажи. Важно помнить, что билет резервируется для оплаты только на 15 минут. Однако во время ввода данных билет еще доступен для покупки другими пользователями, поэтому может быстро быть раскуплен.

Для удобства пассажиров доступна функция автоматического выкупа билетов через мобильное приложение «Укрзализныци», которая активируется после верификации пользователя через Дія.Підпис. Однако эта опция работает не на всех поездах и не со всех станций маршрута. Поезда, на которых доступен автопокупка, обозначены специальным значком «молния».

Особенно трудно сейчас купить билеты на направление во Львов, где в летний период наблюдается самый высокий спрос и острый дефицит мест.

В «Укрзализныце» признают, что ситуация с билетами напряженная, и советуют пассажирам планировать свои поездки заблаговременно, чтобы увеличить шансы на успешную покупку.

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Напомним, ранее мы писали о том, что цены на билеты «Укрзализныци» формируются по сложной системе, и они не всегда фиксированы. Стоимость поездки зависит от многих факторов — сезона, дня недели, типа поезда и класса вагона. На конечную цену влияют специальные коэффициенты, которые либо повышают, либо снижают базовую стоимость. Все эти правила закреплены официальным приказом Министерства инфраструктуры Украины. Поэтому если знать, когда и как покупать билеты, можно существенно сэкономить