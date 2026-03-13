Почему более жесткие наказания не остановят СОЧ: Жорин сделал откровенное заявление

СОЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Жесткие меры и усиление наказания за самовольное оставление части (СОЧ) не решат проблему, поскольку запугивание не способно изменить мнение человека, который уже принял решение уйти. Кроме того, нельзя приравнивать статус нарушителей военного учета к ушедшим в СОЧ — это разные вопросы, которые государство должно рассматривать отдельно.

Об этом в интервью «Телеграфу» заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Военный отметил, что большинство случаев оставление частей было связано именно с попытками бойцов переместиться между подразделениями из-за армейской бюрократии и невозможности другим путем доказать некомпетентность командиров.

«Я видел СОЧ, очень много общался с такими людьми, которые из других подразделений переводились к нам (когда такая возможность была), и могу уверенно сказать: нет такого наказания, которое пугало или изменило мнение того, кто принял решение идти в СОЧ. Выбирать между тем, чтобы, условно, погибнуть под руководством некомпетентного командира или, возможно, посидеть в тюрьме — очевидно, человек выберет второй вариант», — отметил он.

По словам заместителя командира 3-й ОШБр, вместо «затягивания гаек» государству следует изучать причины возникновения проблемы в одних частях и анализировать положительный опыт подразделений, где уровень СОЧ минимальный.

Жорин также добавил, что возможность перемещения между подразделениями через механизм СОЧ была вынужденным шагом из-за отсутствия других процедур перевода, однако сегодня эту возможность у людей забрали, что вряд ли положительно повлияет на ситуацию в будущем.

Напомним, граждан Украины, уклоняющихся от мобилизации, а также военных, самовольно оставивших воинские части, ожидает усиление ответственности. К ним планируется применять такие же наказания, как и к неплательщикам алиментов.

