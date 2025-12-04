Почему больше света дают ночью, а не днем: объяснение ДТЭК

Отключение света / © Associated Press

В ДТЭК объяснили, почему света больше дают ночью, а не днем. Объяснение простое — объем потребления.

Об этом рассказали в ДТЭК.

Как отмечается, ночью гораздо меньше потребления. После полуночи большинство промышленности и офисов не работают. Люди спят и потребление существенно уменьшается, поэтому ночью можно меньше выключать свет.

Зато утром и вечером ситуация другая — это пиковые часы. Люди в это время активно пользуются бытовыми приборами и нагрузка на энергосистему значительно увеличивается. Именно в эти моменты приходится применять больше отключений, чтобы удержать баланс и не допустить аварий.

«Поэтому ночь — это время, когда света хватает большего количества людей. А день и вечер — каждый киловатт на счету», — завершили в ДТЭК.

Ранее из-за ударов РФ без света остались два города. Так, речь идет о Краматорске и Дружковке Донецкой области.

Информации о сроках возобновления подачи электроэнергии или масштабах повреждений инфраструктуры на 3 декабря не было.