Почему большинство поместных церквей до сих пор не признают ПЦУ: Епифаний объяснил

Полномасштабное вторжение РФ затормозило процесс признания ПЦУ другими поместными православными церквями.

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода".

По его мнению, некоторые поместные церкви, вероятно, ожидают, когда и чьей победой завершится война.

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"Видите, со времени полномасштабного вторжения многие ожидают: чем завершится эта война? Потому что пропаганда российская работает. То есть они (Россия – ред.) вкладывают в уши другим о том, что" подождите, не признайте, придет время, когда мы победим, и не будет украинской церкви. И поэтому зачем вам принимать какое-либо решение, которое в будущем не будет выражено", – заявил Епифаний.

Он заверил, что процесс признания ПЦУ продолжается. Епифаний напомнил, что в настоящее время ПЦУ признает Вселенский патриархат, вручивший Томос об автокефалии, а также Александрийский патриархат, Кипрская и Элладская православные церкви.

"Этот процесс постепенный. И я убежден, что в скором времени, особенно когда завершится война нашей победой, то непременно большинство поместных православных церквей признают автокефалией украинской церкви", – подытожил он.

Ранее митрополит Епифаний рассказал, сколько верующих Московского патриархата осталось в Украине.

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