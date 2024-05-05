Почему большинство поместных церквей до сих пор не признают ПЦУ: Епифаний объяснил

Он заверил, что процесс признания ПЦУ продолжается.
Полномасштабное вторжение РФ затормозило процесс признания ПЦУ другими поместными православными церквями.
Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода".
По его мнению, некоторые поместные церкви, вероятно, ожидают, когда и чьей победой завершится война.
"Видите, со времени полномасштабного вторжения многие ожидают: чем завершится эта война? Потому что пропаганда российская работает. То есть они (Россия – ред.) вкладывают в уши другим о том, что" подождите, не признайте, придет время, когда мы победим, и не будет украинской церкви. И поэтому зачем вам принимать какое-либо решение, которое в будущем не будет выражено", – заявил Епифаний.
Он заверил, что процесс признания ПЦУ продолжается. Епифаний напомнил, что в настоящее время ПЦУ признает Вселенский патриархат, вручивший Томос об автокефалии, а также Александрийский патриархат, Кипрская и Элладская православные церкви.
"Этот процесс постепенный. И я убежден, что в скором времени, особенно когда завершится война нашей победой, то непременно большинство поместных православных церквей признают автокефалией украинской церкви", – подытожил он.
Ранее митрополит Епифаний рассказал, сколько верующих Московского патриархата осталось в Украине.
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