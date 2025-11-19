Почему часть украинцев снова говорит на русском: объяснила языковая омбудсмен

Украинцы / © УНИАН

Около 6–7% украинцев, которые после полномасштабного вторжения перешли на государственный язык, впоследствии вернулись на русский. Это явление, называемое «откатом», связано с психологической усталостью от постоянного напряжения и возвращением к привычному «языковому комфорту».

Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщила Елена Ивановская, уполномоченная по защите государственного языка.

Пик перехода и фактор привычки

По словам Ивановской, в 2022-2023 годах на фоне российской агрессии в Украине фиксировался пиковый уровень так называемой самоукраинизации, что подтверждалось опросами. Однако сейчас наблюдается «постепенный откат».

«Человек не может быть постоянно в таком напряжении и контролировать себя, свое поведение. И, соответственно, этот откат я связываю еще и с привычкой. Где-то 6–7% обратившихся в государственный язык со временем они вернулись в свой такой комфортный языковой пузырь», — объяснила она причину изменения ситуации.

Эти данные подтверждаются и другими исследованиями. В частности, на платформе Viber, где рерусификация в этом году также состоялась на уровне 6%. По словам омбудсменки, речь идет о гражданах, которые начали использовать украинский язык как на работе, так и дома, но впоследствии вернулись к своему первому языку (тому, которым их воспитывали родители).

Стратегия украинизации: не через 5, не через 10 лет

Уполномоченная подчеркнула, что Россия в течение длительного времени осуществляла планомерное обрусение украинства. Именно поэтому процесс возвращения к полноценному использованию государственного языка длительный и требует системной политики. По мнению Ивановской, планомерная государственная политика украинизации не может быть реализована ни за пять, ни за десять лет.

«Здесь важно делать все последовательно, делать все мудро, не по наскоку, не по принуждению — это важный такой момент, но с динамикой, с такими мотивациями, которые бы выходили на аргументы, на обоснование и на прагматику», — заявила она.

В заключение Елена Ивановская подчеркнула, что ключевую роль в процессе укрепления позиций украинского языка играет «внутренний мотиватор» каждого гражданина.

«Это должен делать каждый из нас, и тем более люди, ответственные за своих детей. И постоянно, так сказать, мотивировать себя: „Я — украинец, это мой язык, это моя защита, это мое оружие“», — подытожила уполномоченная по защите государственного языка.

Напомним, в учебных заведениях Киева фиксируют серьезное снижение показателей применения украинского языка. Ситуацию с соблюдением языкового закона там называют «угрожающей».

Во Львове произошел конфликт между местной жительницей и парой, которая разговаривала на русском языке в общественном месте.