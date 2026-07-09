Почему чернобыльские сомы стали великанами и действительно ли они едят людей: ученые ответили

Любители батонов, а не радиационные монстры: в Чернобыле рассказали всю правду о легендарных сомах / © Pixabay

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Вокруг сомов, проживающих в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, годами создавались десятки слухов. Их называли радиационными мутантами и распространяли слухи о нападениях на людей.

Опровержение популярных мифов обнародовало Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ).

«Вокруг сомов Чернобыльской АЭС возникло немало легенд. Их называли мутантами, рассказывали, что они нападают на людей или даже питаются человеческими телами», — говорится в сообщении.

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В ГАЗО отметили, что ни одна из этих историй не имеет научного подтверждения.

Как оказалось, эти сомы не стали большими из-за радиации. Их впечатляющие размеры — результат многих лет жизни в благоприятных условиях. Нет рыболовства, корма хватает, а работники Чернобыльской АЭС десятилетиями кормили рыбу. Впоследствии сомы привыкли к людям и подплывали к мосту, как только слышали шаги.

К тому же сом — одна из немногих рыб, которая растет на протяжении всей жизни. Если ей хватает пищи и она не попадает в рыболовные сети, может достигать почтенного возраста и действительно гигантских размеров.

Что изменилось в экосистеме Чернобыля сейчас?

После того как водоем-охладитель ЧАЭС искусственно осушили, местная экосистема претерпела существенные трансформации. Изменилась и популяция знаменитых сомов-гигантов.

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Те, которых сегодня можно увидеть на видео в охлаждающем (обводном) канале, уже не такие гигантские, как их предшественники, но остались такими же лакомыми к хлебу. Кстати, полакомиться им с удовольствием приплывают и карпы.

«Иногда интересные истории Чернобыля рождаются не из фантазий о мутантах, а из обычной природы, которая десятилетиями живет по своим законам», — отметили в ГАЗО.

Раньше мы писали, как живется единственный в мире вид диких лошадей в Чернобыльской зоне.

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