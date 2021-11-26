Почему Черновицкая область "горела" от коронавируса весной и сейчас — главный санврач ответил

Почему Черновицкая область "горела" от коронавируса весной и сейчас — главный санврач ответил

На Буковине лучше работает система выявления инфицированных коронавирусом, по сравнению с другими областями страны. В Черновицкой области фиксируют даже бессимптомных больных, это не влияет на нагрузку больниц, но может отражаться на статистике коронавируса.

В Черновицкой области работает одна из лучших систем эпиднадзора, поэтому там выявляют и должны выявлять все 100% случаев коронавируса, даже когда они бессимптомны. Такими результатами выявления инфицированных коронавирусом не всегда может похвастаться любая другая область Украины.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Там достаточно мощная сеть Центра контроля профилактики болезней и его обособленных подразделений. Это единственный регион, где действуют почти все пилотные проекты из системы реагирования и готовности. В настоящее время область находится на оранжевом уровне эпиднебезопасности и за время этой волны не заходила в "красную" зону", — говорит Игорь Кузин.

По его словам, в Черновицкой области "на самом деле происходит полноценное отслеживание врачами-эпидемиологами контактов" инфицированных коронавирусом.

"Когда в других областях мы фиксируем 5-6 тыс. случаев инфицирования в течение суток и врачи-эпидемиологи уже не успевают обзвонить или собрать анализы, то в Черновицкой области есть даже собственная информационная система, которая поддерживается ВОЗ и позволяет в полуавтоматическом режиме фиксировать все контакты человека, у которой обнаружили COVID-19, и вводить дополнительные меры", — сказал главный санврач.

По его словам, на Буковине коэффициент выявления или эффективность работы противоэпидемической службы намного выше, поэтому там обнаруживают и должны выявлять все 100% случаев, даже если они бессимптомны.

"Мы не видим там каких-то особенностей в нагрузке на систему здравоохранения. Скорее, мы имеем дело с тем, что в Черновицкой области лучше работает система выявления и там обнаруживают много случаев с легким течением коронавирусной болезни, а это не всегда происходит на территории всех других областей", – резюмировал Игорь Кузин.

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