Обвинение министра национального единства Украины в коррупции вызвало значительный резонанс в обществе. Его подозревают в незаконных сделках вокруг строительства многоэтажки под Киевом.

Что известно о скандале с Чернышевым и какие могут быть последствия читайте в материале ТСН.ua.

Кто такой Алексей Чернышев

Алексей Чернышев — это украинский государственный и политический деятель. Родился 4 сентября 1977 года в Харькове, где получил два высших образования:

Экономическая в Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия»

Юридическую в Национальном университете имени Ярослава Мудрого).

В студенческие годы работал в IT-компании Telesens, а в 2002 году вместе с партнерами выкупил украинскую часть группы, которая стала самостоятельной компанией.

Чернышев имеет более 20 лет опыта работы в частном бизнесе в Украине и за границей.

В начале 2000-х Чернышев возглавлял финансово-экономическую группу «Вестрона» своего отца.

Также он занимался девелопментом коммерческой недвижимости, привлекал международных инвесторов.

В 2014 году основал инвестиционную компанию VI2 Partners и KyivVision Foundation — организацию для привлечения инвестиций и поддержки культурных проектов.

Кроме того, ранее Чернышев в интервью LB рассказал, что является кумом бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя, прозванного в народе Пашей «Мерседесом». По его словам, Лебедь крестил его младшего сына.

Политическая деятельность

С 2012 по 2014 год Алексей Чернышев был помощником народного депутата Александра Фельдмана, входившего в Партию регионов, однако официально ни одной партии не представлял.

В октябре 2019 года возглавил Киевскую областную государственную администрацию, а в марте 2020 года — Министерство развития общин и территорий, где работал до 2022 года. До полномасштабного вторжения команда Чернышева работала над административно-территориальным устройством и развитием инфраструктуры в рамках «Большого строительства».

Летом 2022 Чернышов был назначен руководителем штаба по подготовке к отопительному сезону во время полномасштабной войны, а также отвечал за восстановление критической инфраструктуры на деоккупированных территориях.

С ноября 2022 года по 2024 год был председателем правления НАК «Нафтогаз Украины», а 3 декабря 2024 года занимает должность вице-премьер-министра и министра национального единства Украины.

Чернышев фигурирует в коррупционном деле

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 13 июня 2025 сообщили о подозрении в незаконном обогащении ряда бывших подчиненных Алексея Чернышева в Министерстве развития общин и территорий и НАК «Нафтогаз Украины». Речь идет о:

бывшего государственного секретаря Минрегиона (ныне часть Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры), действующего члена правления компании «Нефтегаз Украины»,

бывшего советника министра,

бывший директор государственного предприятия,

застройщика, которого считают организатором схемы,

сотрудника строительной компании

«По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, создавшим условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с „нужной“ строительной компанией инвестиционные договоры», — говорилось в сообщении.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, тогда о подозрении должны были объявить и самому Чернышеву. Однако официального подтверждения не было.

В то время сам министр 17 июня дистанционно открыл состоявшийся в Киеве форум «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery».

В свою очередь это спровоцировало слухи о его возможном бегстве из Украины на фоне коррупционного скандала.

В Минединстве тогда разъяснили, что поездка Чернышева была плановой. Эту же информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.

СМИ проанализировали командировку министра и отметили, что встречи с зарубежными коллегами организовывались за день до, то есть «с колес».

Тем не менее, после возвращения 22 июня Чернышева в Украину, НАБУ объявило ему о подозрении.

Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением (в то время Чернышев возглавлял Минрегион) и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Речь идет о масштабной коррупционной схеме с незаконной передачей земли в Киеве под жилую застройку, когда участок был предоставлен застройщику по заниженной цене в обмен на скидки на квартиры для министра и определенных им лиц.

В результате коррупционных схем, по оценкам следователей, государство потеряло более одного миллиарда гривен. Сам Чернышев, по версии детективов, получил скидку на квартиры на сумму около 14,5 миллионов гривен.

ВАКС арестовал участок, где планировалось строительство дома.

В СМИ отмечают, что Чернышев получил подозрение от НАБУ в то время, когда ходили слухи о его карьерных изменениях.

Мера пресечения и 120 миллионов гривен залога

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 27 июня избрал для Чернышева меру пресечения — 120 миллионов гривен залога, запрет оставлять Украину без разрешения следователя, обязанность появляться по вызову.

Кроме того, суд отказался отстранить Алексея Чернышева от должности вице-премьер-министра — министра национального единства.

В случае обвинительного приговора ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Сам Чернышев свою вину не признает, называет подозрение необоснованным, сотрудничает со следствием и в отставку уходить не планирует.

Прокуроры считают, что из-за должности и связей Чернышев может влиять на ход следствия, его счета арестованы.

Еще утром 2 июля после заседания ВАКС министр национального единства сообщал, что собирает деньги на залог, ведь его счета заблокированы. А уже к вечеру в тот же день стало известно, что залог был внесен в полном объеме.

Источники УП сообщили, что это сделали: его жена Светлана Чернышева (она внесла 10 миллионов гривен), Дарья Бедя (44 миллиона гривен) и ООО «Форавто тор» (66 миллионов гривен).

По данным YouControl, ООО «ФОРАВТО ТОР» было зарегистрировано два месяца назад — 22 апреля 2025 года, со стартовым капиталом 100 тысяч гривен.

Вид деятельности общества указан как оптовая торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств. Руководителем общества является Эдуард Мартыненко.

В комментарии Схемам Мартыненко отметил, что «слышит впервые» о внесении залога за Алексея Чернышева.

Согласно упоминаниям в медиа, Дария Бедя руководительницей по маркетингу группы компаний DIM (Development Investment Management), специализирующихся на строительстве и обслуживании жилой и офисной недвижимости в Киевской области. Совладельцами компании являются застройщик Александр Насиковский и, согласно данным в СМИ, бизнесмен и инвестор Максим Криппа.

В комментарии "Схемам" Насековский сообщил, что о внесении залога сотрудницей ему "неизвестно" и что от имени компании ее на это "никто не уполномочивал".

От источников в судебных и правоохранительных органах журналисты узнали, что супруга подозреваемого Светлана Чернышева сначала внесла 10 миллионов гривен, а потом еще 2 668 гривен. Ее сбережений, судя по декларации Чернышева за 2024 год, хватало для внесения указанной суммы.

Ранее ТСН.ua писал о вероятной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также о замене всего правительства, в которое входит министр национального единства Алексей Чернышев.

