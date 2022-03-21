Почему цифровая блокада отбросит Россию на 30 лет назад: Федоров рассказал Der Spiegel о современных технологиях для победы в войне

Почему цифровая блокада отбросит Россию на 30 лет назад: Федоров рассказал Der Spiegel о современных технологиях для победы в войне

Министр также упомянул об IT-армии и DDos-атаках.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров рассказал Der Spiegel, как в стране используют современные технологии для победы в войне.

Об этом сообщил министр в Telegram.

"Почему цифровая блокада отбросит Россию на 30 лет назад. А также почему SAP и другие компании могут и должны сделать больше. Детали по ссылке ", – рассказал Федоров.

Вскоре после российского вторжения министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал хакеров по всему миру вести цифровые войны против России. В интервью он рассказывает, как действует "IT-армия", куда она атакует и как пытается повлиять на мнение в России.

"Моя команда и я в центре действий. Мы сохраняем спокойствие, потому что у нас много работы и нет времени для волнений. Мы работаем круглосуточно, чтобы поддерживать и расширять наши цифровые услуги для войны. Я не хочу говорить, где я точно нахожусь, особенно после того, как сайт ФСБ и другие сайты не работают несколько дней", — ответил Федоров на вопрос о его местонахождении.

Также он рассказал, что украинцы потратили годы на создание эффективного цифрового государства и улучшая нашу кибербезопасность в этом процессе.

"Кибератаки были распространены еще до войны. Мы строили оборону, но никогда не переходили в наступление. За дни до вторжения было несколько чрезвычайно больших атак с российской стороны. Когда началось вторжение, мы контратаковали", — добавил он.

По его словам, "ITармия" состоит из отдельных лиц и компаний, владеющих навыками в области кибербезопасности. Подозреваю, что участвуют не только украинцы – помогают иностранные IT-специалисты и компании.

"Результаты потрясающие. Привлечены сотни компаний, тысячи специалистов, сотни тысяч волонтеров. Мы публикуем публичные цели в канале Telegram. У нас там чуть больше 300 тыс. членов. Но есть также частные дискуссии, которые мы в основном ведем с компаниями", — сказал он. Федоров.

Напомним, американская продуктовая IT-компания Netcracker уходит с российского рынка.

Компания останавливает в РФ продажи и инвестиции, а также закрывает учебные центры и прекращает наем людей.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Также Epic Games пожертвует Украине прибыль с нового сезона игры Fortnite.

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