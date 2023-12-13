Почему даже сбитые ракеты наносят мощные разрушения: ответ Воздушных сил

Эффективная работа украинских ПВО в ночь на 13 декабря в Киеве не позволила оккупантам достичь своей цели – все баллистические ракеты противника были сбиты, однако все равно повлекли за собой разрушения.

Во время падения вражеские снаряды способны нанести немалый ущерб. В Воздушных силах говорят, что ничего нельзя с этим поделать, ведь после удачного сбития уже работают законы всемирного тяготения.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в своем интервью NV.

"Никогда обломки из воздушного пространства не денутся и под влиянием земного притяжения просто упадут. И они бывают разные: легкие, тяжелые, а бывает даже боевая часть ракеты, которая не разорвалась при столкновении с направленной на нее ракетой. Следовательно, падает вниз и может вызвать как воронки, так и просто воспламенение обычных домов, помещений", – объяснил военный.

Таким образом, по словам Игната, украинцам следует соблюдать осторожность и во время сигнала воздушной тревоги не покидать укрытия.

Напомним, в ночь на среду, 13 декабря, российская армия атаковала Украину беспилотниками типа Shahed, а также в 03:00 нанесла ракетные удары. Силы ПВО уничтожили десять дронов и десять баллистических ракет. В частности, беспилотники запустили из временно аннексированного Крыма – района Балаклавы. Почти все вражеские БПЛА сбиты в Одесской области.

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