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Дата публикации
Категория
Украина
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Почему десятки дронов РФ прорывают защиту Украины и при чем здесь Беларусь с Приднестровьем: эксперт все объяснил

Авиаэкспперт рассказал о новых направлениях атак российских беспилотников и использовании ретрансляторов в соседних регионах.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Российские дроны «Шахед»

Российские дроны «Шахед» / © ТСН

При массированных атаках по Украине Россия применяет сотни беспилотников, поэтому части из них все же удается достигать определенных целей. В то же время, в последнее время российские военные начали использовать нетипичные маршруты полета БпЛА, а для управления дронами могут привлекать ретрансляторы, расположенные в Беларуси и Приднестровье.

Об этом авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал в эфире телеканала «Київ24».

Долинце отметил, что ранее противник заявлял о максимальной дальности реактивных платформ на уровне до тысячи километров. Он также указал, что при массированных атаках Россия запускает сотни ударных беспилотников, в то же время у любой системы противовоздушной обороны есть определенные ограничения и она не способна обеспечить 100% уничтожение воздушных целей.

«Мы видим, что последние атаки, процент сбития составлял от 60 до 85%. То есть, при том, когда враг запускает несколько сотен ударных беспилотников, по меньшей мере, от 40 до 60 из них, к сожалению, прорывается через многослойную систему противовоздушной обороны и может достигать отдельно взятых целей», — рассказал авиаэксперт.

Долинце также обратил внимание, что во время последних атак враг применял новые маршруты для ударных беспилотников, которые отличались от привычных направлений атак с севера.

«В том числе, не исключено, что могли во время этой атаки задействоваться соответствующие ретрансляторы и оборудование как на территории Республики Беларусь, так, в том числе, и на территории так называемой «Приднестровской Республики», контролируемой Россией», — рассказал эксперт.

Напомним, ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко тоже информировал, что на территории Беларуси периодически включают ретрансляторы для усиления сигнала российских дронов во время атак по западным областям Украины и приграничью с Польшей.

А внештатный советник президента по технологическим вопросам, эксперт в области технологий Сергей Бескрестнов «Флэш» сообщал, что Россия испытывает новые реактивные дроны «Герань-4» для атак на запад Украины. В частности, враг выпускал несколько десятков БпЛА из оккупированного Крыма через Одесскую область и вдоль границы с Молдовой. Беспилотники преодолели рекордное расстояние в 820-880 км, долетев до Львовской и Волынской областей на высоте 5-6 км со скоростью 320-380 км/ч, что может свидетельствовать об уменьшении веса боевой части для увеличения дальности полета.

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