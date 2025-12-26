ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
211
Время на прочтение
2 мин

Почему дети не знают английского после 11 лет школы: украинцы устроили жаркую дискуссию

Вопрос о том, как можно учить язык 11 лет и не знать его, вызвал волну споров среди родителей и учителей.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Школьник с учебником по английскому языку

Школьник с учебником по английскому языку / © УНИАН

В соцсетях разразилась дискуссия о том, почему украинские школы годами преподают английский язык, но выпускники остаются с нулевым уровнем знаний. Пользователи и педагоги назвали главные преграды: от устаревших программ до отсутствия мотивации у учеников.

Толчком к обсуждению этой острой темы стало сообщение пользовательницы социальной сети Threads под ником anastasia.derlemenko.

Она обратилась к учителям и репетиторам с просьбой объяснить ей это явление, признавшись, что искренне не может понять, как за все годы обучения в школе можно так и не овладеть английским языком.

В ответах в комментариях присоединились как педагоги, так и рядовые пользователи. Большинство из них отмечали, что перед подобными вопросами стоит попробовать поработать в государственной школе и понять, как функционирует система изнутри.

Сообщение пользовательницы социальной сети Threads под ником anastasia.derlemenko

Сообщение пользовательницы социальной сети Threads под ником anastasia.derlemenko

Также многие комментаторы отмечали, что проблема касается не только английского языка и характерна для многих школьных дисциплин. По их словам, у значительной части детей нет мотивации к обучению, она не стремится выполнять задания и развиваться.

Участники обсуждения отмечают:

  • «Где-то примерно так же, как можно 11 лет 4-5 раз в неделю учить математике и выпускать учеников, которые ее так и не знают. Этот же феномен можно к любому другому предмету применить»;

  • «Учителя учат. И даже не 2 раза в неделю, а три, а иногда и больше. Но вопрос, учат ли ученики! Потому что ты можешь привести коня к воде, но не заставить его пить».

Комментарии в Threads

Комментарии в Threads

Отдельная пользовательница поделилась собственным опытом преподавания английского языка в школе и очертила четыре ключевых фактора, которые, по ее мнению, существенно влияют на конечный результат обучения:

  • необходимость строгого выполнения программы: независимо от уровня усвоения материала, все контрольные работы должны быть проведены через возможные проверки;

  • постоянная ротация учителей, ведь у каждого собственный подход, а ученикам каждый раз нужно время на адаптацию;

  • присутствие учеников, которые систематически срывают уроки;

  • формальная «показуха», из-за которой детей часто забирают с занятий другие педагоги: школа организует различные мероприятия, бесспорно важные, однако для этого нередко снимает учеников с основных предметов.

Комментарии в Threads

Комментарии в Threads

К слову, украинская преподавательница Андриана Паук провела эксперимент, в котором американец и британка с высшим образованием сдали НМТ по английскому языку. Носители языка не смогли набрать даже 160 баллов (157 и 153 соответственно), назвав вопросы к понятным текстам чрезмерно запутанными и нелогичными. Преподавательница критикует тест за некомпетентность, отмечая, что задания НМТ не проверяют знания языка, а лишь пытаются запутать учеников.

Дата публикации
Количество просмотров
211
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie