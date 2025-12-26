Почему дети не знают английского после 11 лет школы: украинцы устроили жаркую дискуссию

Школьник с учебником по английскому языку / © УНИАН

В соцсетях разразилась дискуссия о том, почему украинские школы годами преподают английский язык, но выпускники остаются с нулевым уровнем знаний. Пользователи и педагоги назвали главные преграды: от устаревших программ до отсутствия мотивации у учеников.

Толчком к обсуждению этой острой темы стало сообщение пользовательницы социальной сети Threads под ником anastasia.derlemenko.

Она обратилась к учителям и репетиторам с просьбой объяснить ей это явление, признавшись, что искренне не может понять, как за все годы обучения в школе можно так и не овладеть английским языком.

В ответах в комментариях присоединились как педагоги, так и рядовые пользователи. Большинство из них отмечали, что перед подобными вопросами стоит попробовать поработать в государственной школе и понять, как функционирует система изнутри.

Сообщение пользовательницы социальной сети Threads под ником anastasia.derlemenko

Также многие комментаторы отмечали, что проблема касается не только английского языка и характерна для многих школьных дисциплин. По их словам, у значительной части детей нет мотивации к обучению, она не стремится выполнять задания и развиваться.

Участники обсуждения отмечают:

«Где-то примерно так же, как можно 11 лет 4-5 раз в неделю учить математике и выпускать учеников, которые ее так и не знают. Этот же феномен можно к любому другому предмету применить»;

«Учителя учат. И даже не 2 раза в неделю, а три, а иногда и больше. Но вопрос, учат ли ученики! Потому что ты можешь привести коня к воде, но не заставить его пить».

Комментарии в Threads

Отдельная пользовательница поделилась собственным опытом преподавания английского языка в школе и очертила четыре ключевых фактора, которые, по ее мнению, существенно влияют на конечный результат обучения:

необходимость строгого выполнения программы: независимо от уровня усвоения материала, все контрольные работы должны быть проведены через возможные проверки;

постоянная ротация учителей, ведь у каждого собственный подход, а ученикам каждый раз нужно время на адаптацию;

присутствие учеников, которые систематически срывают уроки;

формальная «показуха», из-за которой детей часто забирают с занятий другие педагоги: школа организует различные мероприятия, бесспорно важные, однако для этого нередко снимает учеников с основных предметов.

Комментарии в Threads

К слову, украинская преподавательница Андриана Паук провела эксперимент, в котором американец и британка с высшим образованием сдали НМТ по английскому языку. Носители языка не смогли набрать даже 160 баллов (157 и 153 соответственно), назвав вопросы к понятным текстам чрезмерно запутанными и нелогичными. Преподавательница критикует тест за некомпетентность, отмечая, что задания НМТ не проверяют знания языка, а лишь пытаются запутать учеников.