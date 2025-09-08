Почему детям нужно играть на улице - объяснение психолога

Дети / © iStock

Реклама

В Украине ситуация с детским досугом на свежем воздухе лучше, чем в большинстве европейских стран, однако и здесь треть детей почти не играет на улице.

Об этом рассказала гештальт-терапевт, подростковый психолог Любовь Рудницкая в эфире КИЕВ24.

Эксперт отметила, что украинские родители больше заботятся о прогулках детей, чем в некоторых европейских странах.

Реклама

«Абсолютно верное исследование, я также его читала. И знаете, мне хочется заметить, что в Украине с этим еще немножечко лучше, чем в европейских странах. Потому что все же украинские мамы, они такие упорные, очень классные. И мы действительно следим за тем, чтобы наши дети гуляли на улицах».

По словам психолога, именно на свежем воздухе и в движении мозг ребенка развивается наиболее полно. Поэтому родителям нужно следить за временем, проведенным в гаджетах.

«У нас есть ценность у этого свежего воздуха, у нас есть ценность здоровья вообще. И мы действительно должны корректировать время, проведенное нашими детьми в гаджетах, определенным образом его лимитировать. Потому что именно на свежем воздухе, именно в двигательной деятельности мозг ребенка может правильно развиваться».

Несмотря на войну, в украинских городах осталось много качественных и современных детских площадок, которые привлекают даже старших детей.

Реклама

«У нас очень много детских площадок. Несмотря на то, что происходит в стране, у нас очень много детских площадок. Они качественные, они яркие, они красивые. Одно удовольствие детям играть на этих детских площадках. Даже если там ребенку 10 лет, 12, это еще есть возможность с ним идти на детскую площадку».

Кроме этого, отметила психолог, отличным вариантом остаются длительные пешие прогулки на природе.

«Если нет (площадки — ред.), то есть очень классный досуг в виде прогулки в парке, в лесу, в горах. И вот эти длинные пешие прогулки также очень классно, положительно влияют на развитие наших детей».

Напомним, ранее мы писали о том, что детский врач-невролог Ольга Топоркова рассказала, как использование гаджетов детьми влияет на развитие их нервной системы. Уже сейчас врачи отмечают фактическую ломку у детей с выраженной цифровой зависимостью.