Почему до сих пор могут мобилизовывать мужчин старше 50: в Раде назвали две причины

Нардеп говорит, что таких мужчин мобилизовать нет смысла.

В Украине есть только два основания для мобилизации мужчин старше 50 лет в ряды ВСУ — если кандидат имеет дефицитную учетную специальность и если такие люди будут служить в тыловых подразделениях.

Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" народный депутат от партии "Слуга Народа" и член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

По словам политика, у такой категории граждан есть ряд проблем — от возрастных показателей до состояния здоровья и физической подготовки.

"Ибо по возрастным показателям, состоянию здоровья и физической подготовке они (мужчины за 50 — ред.) неспособны выполнять боевые задачи. Поэтому есть понимание у Генштаба, что мобилизовать их нет смысла", — сказал Вениславский.

По его мнению, есть только два основания, по которым такую категорию граждан могут мобилизовать.

Первая – это если мобилизованный имеет дефицитную военно-учетную специальность, и войско нуждается в таких специалистах.

Вторая — если речь пойдет о службе таких граждан в тыловых подразделениях в должности поваров, ремонтников и т.д.

Вениславский добавил, что в целом возрастная категория за 50 ограничена, поэтому граждан этого возраста мобилизуют "очень редко".

Напомним, Верховная Рада 9 октября окончательно запретила мобилизацию украинцев в возрасте до 25 лет. ТСН.ua выяснял, как к этому решению относятся сами военные.

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