"Почему до сих пор не ликвидировали РПЦ": Кротевич призвал к "крестовому походу против ФСБшников в рясах"

Богдан Кротевич «Тавр» / © скриншот с видео

Реклама

Эксначальник штаба «Азов», подполковник в отставке, защитник «Азовстали» Богдан Кротевич «Тавр» призвал ликвидировать в Украине структуры российской церкви, а ее самых известных и скандальных деятелей отправить на обмен.

Об этом «Тавр» сказал в интервью Наталье Мосейчук в проекте Мосейчук+.

Он считает, что нужно разделять русскую церковь и русский язык.

Реклама

«Я не понимаю, почему мы до сих пор не уничтожили московскую церковь под корень. Потому что Московская церковь — это нечто физическое. Ее можно взять, посадить в тюрьму, обменять на ребят из плена. Можно всю собственность Московской церкви передать либо государству, либо православной церкви Украины, либо католической церкви. Сейчас есть инструменты сделать Украинская нация поддерживает это. Это можно совершить крестовый поход против ФСБшных агентов», — считает «Тавр».

С русским языком Кротевич считает, что ситуация несколько иная. Он напомнил, что русский язык долго насаждался украинцам, а украинский — вытеснялся. «Тавр» не исключает, что русский язык, наверное, никогда не исчезнет из Украины.

15 августа 2025 г. во время переговоров на Аляске с президентом США Дональдом Трампом Путин требовал гарантий безопасности для РПЦ в Украине и предоставления русскому языку официального статуса.

Президент Владимир Зеленский ответил на эти требования.

Реклама

Также Всеукраинский Совет Церквей осудил требование Путина к правам РПЦ в Украине.