Почему до сих пор не продали элитную яхту Медведчука и кто пытался похитить ее: экс-глава АРМА рассказала

Роскошная яхта Виктора Медведчука до сих пор не продана, а руководитель ГУР Кирилл Буданов предотвратил попытку ее похищения.

Роскошная яхта Виктора Медведчука до сих пор не продана, тогда как его вертолет уже передан Вооруженным силам Украины

Роскошная яхта Виктора Медведчука до сих пор не продана, тогда как его вертолет уже передан Вооруженным силам Украины / © ТСН.ua

Роскошная яхта «кума Путина» Виктора Медведчука до сих пор не продана. В то же время его вертолет уже передали Вооруженным силам Украины.

Об этом рассказала бывший глава Агентства по розыску и менеджменту активов АРМА Елена Дума в интервью Наталье Мосейчук в проекте Мосейчук+ (серия «Тени больших денег»).

Почему не продана яхта Медведчука

Дума напомнила, что Медведчук приобрел эту яхту в 2015 году после Революции Достоинства за кровавые деньги. Яхта обошлась в 200 миллионов евро и была сделана на лучшей мастерской яхт в Нидерландах. Ее сегодняшняя цена минимальная страховая сумма — 130 миллионов гривен. Далее Медведчук передислоцировал яхту в Хорватию.

«Даже FBI (Федеральное бюро расследований, ФБР — Ред.) не смогло на нее зайти. Там была его охрана. Чтобы осмотреть яхту третьих решений суда Хорватии, чтобы зайти — нужно решение суда Хорватии. Все эти решения требуют обращения генпрокурора в Хорватию», — пояснила бывшая глава АРМА.

Вертолет Медведчука передан Вооруженным силам

По ее словам, элитные часы Медведчука — Rolex, Dolce & Gabbana, Breguet, Cartier — были проданы на аукционе. Деньги, выручены за их продажу, пошли на пользу государства. Дума отмечает, что покупали эти часы украинские физические и юридические лица. Что ими двигало, она не знает.

Также на аукционе был продан элитный Maybach Медведчук. А вертолет передали в пользу Вооруженных сил.

Как Буданов не дал угнать яхту Медведчука

Елена Дума рассказала, что была попытка похищения яхты Медведчука. Руководитель ГУР Буданов ей предотвратил.

«Буданов — он же скромный. Он не будет об этом рассказывать. 7 человек пытались похитить яхту. Эти люди были депортированы из Хорватии», — отметила она.

Раньше мы писали, как выглядит суперяхта Медведчука изнутри, и что будет с судном.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Видео суперяхты Медведчука изнутри! У вас сейчас челюсть отвиснет

