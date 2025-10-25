Почему до сих пор не продали элитную яхту Медведчука и кто пытался похитить ее: экс-глава АРМА рассказала

Роскошная яхта Виктора Медведчука до сих пор не продана, тогда как его вертолет уже передан Вооруженным силам Украины / © ТСН.ua

Роскошная яхта «кума Путина» Виктора Медведчука до сих пор не продана. В то же время его вертолет уже передали Вооруженным силам Украины.

Об этом рассказала бывший глава Агентства по розыску и менеджменту активов АРМА Елена Дума в интервью Наталье Мосейчук в проекте Мосейчук+ (серия «Тени больших денег»).

Почему не продана яхта Медведчука

Дума напомнила, что Медведчук приобрел эту яхту в 2015 году после Революции Достоинства за кровавые деньги. Яхта обошлась в 200 миллионов евро и была сделана на лучшей мастерской яхт в Нидерландах. Ее сегодняшняя цена минимальная страховая сумма — 130 миллионов гривен. Далее Медведчук передислоцировал яхту в Хорватию.

«Даже FBI (Федеральное бюро расследований, ФБР — Ред.) не смогло на нее зайти. Там была его охрана. Чтобы осмотреть яхту третьих решений суда Хорватии, чтобы зайти — нужно решение суда Хорватии. Все эти решения требуют обращения генпрокурора в Хорватию», — пояснила бывшая глава АРМА.

Вертолет Медведчука передан Вооруженным силам

По ее словам, элитные часы Медведчука — Rolex, Dolce & Gabbana, Breguet, Cartier — были проданы на аукционе. Деньги, выручены за их продажу, пошли на пользу государства. Дума отмечает, что покупали эти часы украинские физические и юридические лица. Что ими двигало, она не знает.

Также на аукционе был продан элитный Maybach Медведчук. А вертолет передали в пользу Вооруженных сил.

Как Буданов не дал угнать яхту Медведчука

Елена Дума рассказала, что была попытка похищения яхты Медведчука. Руководитель ГУР Буданов ей предотвратил.

«Буданов — он же скромный. Он не будет об этом рассказывать. 7 человек пытались похитить яхту. Эти люди были депортированы из Хорватии», — отметила она.

Раньше мы писали, как выглядит суперяхта Медведчука изнутри, и что будет с судном.

