«Почему дроны РФ долетели до Львова»: «Мадяр» резко ответил Садовому

Командующий Сил Беспилотных Систем Роберт Бровди

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» ответил мэру Львова Андрею Садовому на его замечания по поводу эффективности средств противодействия вражеским целям.

В своем телеграмм-канале он заявил, что враг ежедневно атакует Украину не менее сотни дронов.

«Ни одних суток марта до сих пор не произошло, чтобы меньше ста шахедов/гераней шныряло по небу Украины. Были и будут сутки и по 400-500, как сегодня. Более того, совсем тихо в небе было на пальцах одной руки в течение всей зимы 25-26 лет», — отметил Бровди.

На вопрос Садового относительно того, почему несколько беспилотников долетели до Львова, военный заявил, что силами ПВО было уничтожено 541 БпЛА из 556, вместо них долетело — 15.

«Не существует такой ПВО на планете Земля, что руками Воинов в глубину эшелонов и рубежей от передка и до мирных городов стирают 95-97% атакующих дронов. Хотя, конечно, есть над чем работать», — отметил командующий СБС.

Кроме того, Бровди призвал Садового не критиковать военных, круглосуточно работающих над уничтожением вражеских целей.

Ранее сообщалось, что городской голова Львова Андрей Садовый высказал замечание относительно эффективности средств противодействия враждебным целям из-за того, что несколько вражеских БПЛА добрались до города.

Мы ранее информировали, что во Львове 24 марта прогремели взрывы во время атаки вражеских дронов, в результате обстрела повреждено несколько зданий, пострадали 32 человека.