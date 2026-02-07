Почему ночью не удалось перехватить все ракеты и дроны РФ: в Воздушных силах назвали причину

Юрий Игнат

Погодные условия, в том числе снег и низкая видимость, существенно усложнили работу украинской противовоздушной обороны во время последней атаки. Из-за непогоды Воздушные Силы были вынуждены ограничить использование западных истребителей F-16 и Mirage, возложив основную задачу на зенитно-ракетные комплексы.

Об особенностях работы защитников неба в условиях непогоды рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире КИЕВ24.

По словам представителя ПС, плохая видимость стала основным вызовом для мобильных огневых групп и авиации. Снег и плотная облачность не позволили полноценно вовлечь в перехват целей современные западные самолеты.

«Из-за непогоды мы не могли достаточно рассчитывать на самолеты F-16 и Mirage. Поэтому ракеты сбивали именно зенитно-ракетными комплексами», — объяснил Юрий Игнат.

Представитель ПС добавил, что работа зенитчиков в таких условиях требует еще большей концентрации, поскольку визуальное обнаружение целей становится практически невозможным, а основной ориентир смещается на радиолокационные данные.

Несмотря на сложные метеоусловия, подразделения ЗРК продолжают удерживать небо, адаптируя тактику под актуальные вызовы.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 7 февраля враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 447 средств воздушного нападения:

2 ракеты «Циркон» (район пуска ТОТ АР Крым)

21 крылатая ракета Х-101 (район пуска — акватория Каспийского моря)

16 крылатых ракет «Калибр» (район пуска — акватория Черного моря)

408 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 406 целей — 24 ракеты и 382 беспилотника разных типов:

14 крылатых ракет Х-101

10 крылатых ракет «Калибр»

382 враждебных БпЛА разных типов

Зафиксировано попадание 13 ракет и 21 ударного БПЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на трех локациях.