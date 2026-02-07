- Дата публикации
Почему ночью не удалось перехватить все ракеты и дроны РФ: в Воздушных силах назвали причину
Плохая видимость стала главным вызовом для мобильных огневых групп и авиации. Снег и плотная облачность не позволили полноценно вовлечь в перехват целей современные западные самолеты.
Погодные условия, в том числе снег и низкая видимость, существенно усложнили работу украинской противовоздушной обороны во время последней атаки. Из-за непогоды Воздушные Силы были вынуждены ограничить использование западных истребителей F-16 и Mirage, возложив основную задачу на зенитно-ракетные комплексы.
Об особенностях работы защитников неба в условиях непогоды рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире КИЕВ24.
По словам представителя ПС, плохая видимость стала основным вызовом для мобильных огневых групп и авиации. Снег и плотная облачность не позволили полноценно вовлечь в перехват целей современные западные самолеты.
«Из-за непогоды мы не могли достаточно рассчитывать на самолеты F-16 и Mirage. Поэтому ракеты сбивали именно зенитно-ракетными комплексами», — объяснил Юрий Игнат.
Представитель ПС добавил, что работа зенитчиков в таких условиях требует еще большей концентрации, поскольку визуальное обнаружение целей становится практически невозможным, а основной ориентир смещается на радиолокационные данные.
Несмотря на сложные метеоусловия, подразделения ЗРК продолжают удерживать небо, адаптируя тактику под актуальные вызовы.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 7 февраля враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 447 средств воздушного нападения:
2 ракеты «Циркон» (район пуска ТОТ АР Крым)
21 крылатая ракета Х-101 (район пуска — акватория Каспийского моря)
16 крылатых ракет «Калибр» (район пуска — акватория Черного моря)
408 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 406 целей — 24 ракеты и 382 беспилотника разных типов:
14 крылатых ракет Х-101
10 крылатых ракет «Калибр»
382 враждебных БпЛА разных типов
Зафиксировано попадание 13 ракет и 21 ударного БПЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на трех локациях.