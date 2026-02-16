Кремль готовит юридическое оправдание для новой войны / © Associated Press

Москва продолжает продвигать нарратив о «нелегитимности» украинской власти и настаивает на введении внешнего управления под эгидой ООН. Аналитики Института изучения войны (ISW) предупреждают: это стратегия для будущего нарушения любых договоренностей и повторного нападения на Украину.

Об этом говорится в отчете ISW за 15 февраля.

Российское руководство не собирается соблюдать будущие мирные соглашения, даже если они будут подкреплены гарантиями безопасности от США. Как отмечают эксперты ISW, Кремль системно создает информационное поле, чтобы объявить любое правительство в Киеве, которое не является пророссийским марионеточным режимом, «незаконным».

План «внешнего управления» и право вето

15 февраля 2025 года заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью пропагандистскому агентству ТАСС снова назвал президента Владимира Зеленского «нелегитимным». Он заявил, что предложение Путина (впервые озвученное в марте 2025 года) о создании «временной внешней администрации» ООН в Украине остается в силе.

Эта инициатива, по мнению ISW, имеет две коварные цели:

Полная ликвидация суверенитета: установление управления ООН фактически упраздняет действие украинской Конституции и легитимность государственных институций. Российский контроль через Совбез ООН: Россия, как постоянный член Совета Безопасности, планирует использовать право вето, чтобы блокировать какие-либо решения, не ведущие к установлению в Киеве лояльного к Кремлю режима.

Манипуляции выборами в качестве повода для новой войны

Галузин прямо заявил, что Россия подпишет «легитимные» документы о сотрудничестве только с тем правительством, которое появится в результате выборов в условиях российского вмешательства. Кремль уже готовит почву, чтобы объявить какие-либо предстоящие выборы в Украине «недемократическими», если в них не примут участие «украинцы», находящиеся под контролем РФ.

«Кремль пытается использовать вопросы выборов, чтобы манипулировать политическим процессом в Украине и создать юридическую базу для нарушения мирных соглашений, заключенных с нынешним правительством», — говорится в отчете ISW.

Почему гарантии безопасности США не остановят РФ?

Аналитики подчеркивают: риторика Лаврова и других чиновников РФ свидетельствует о том, что Россия не примет ни одну послевоенную Украину, которая не будет «дружественной» (читай — подконтрольной) Москве. Любые гарантии безопасности, предоставленные США или НАТО действующему украинскому правительству, Россия планирует объявить «ничтожными», поскольку считает это правительство «незаконным».

Это фактически означает, что Россия рассматривает любое мирное соглашение только как временную передышку для перегруппировки войск и подготовки следующего этапа агрессии с целью полного уничтожения украинской государственности.

Стратегия «бесконечной войны» Кремля

Россия имеет длительную историю использования мирных договоренностей в качестве инструмента подготовки к следующему этапу агрессии. Аналитики напоминают о ключевых фактах, подтверждающих коварство Москвы:

Нарушение Будапештского меморандума: в 1994 году Россия вместе с США и Великобританией подписала документ, гарантирующий территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. РФ грубо нарушила его в 2014 году, оккупировав Крым и часть Донбасса.

Манипуляции с «Минскими соглашениями»: в течение 2014–2022 годов Россия использовала Минский процесс не для установления мира, а для легитимизации своих прокси-сил (ДНР/ЛНР) и политического давления на Киев, завершившееся полномасштабным вторжением 24 февраля 2022 года.

Нарратив о «нелегитимности»: тезис о якобы «нелегитимности» украинской власти после 2014 года был ключевым оправданием агрессии РФ. Сейчас Кремль пытается реанимировать этот миф по отношению к президенту Зеленскому, чтобы иметь повод разорвать любое соглашение, подписанное с нынешним руководством Украины.

Фиктивные выборы: Россия уже проводила незаконные референдумы и выборы на оккупированных территориях в 2022 и 2024 годах. Ни одно из этих голосований не было признано международным сообществом, однако РФ использует их как «доказательство» возможности проведения выборов во время войны — исключительно на своих условиях.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заинтриговал заявлением на пути в Женеву и подчеркнул, что «интересы Украины должны быть защищены».