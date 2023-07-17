Почему гниют завязи и плоды кабачков и что с этим делать

Кабачок – не самая сложная для выращивания огородная культура и урожайная. Но часто зародившиеся плоды вдруг начинают гнить на грядке, так и не вырастая до нормальных размеров. Чаще всего в этом явлении виноват хозяин, который что-то сделал неправильно.

Почему гниют кабачки и что делать

Если гниет вершина кабачка, вероятно, ему не хватает кальция. Необходимо подкормить растение кальциевой селитрой из расчета 15 мл на 10 л воды.

Плод кабачка гниет у основания -- растению не хватает бора. Растворите 2 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскивайте растение.

Если плод полностью гниет, нужен йод. 30 капель йода растворяем в 10 л волы и поливаем растение.

Почему гниют завязи кабачков и как этого избежать

Погодные условия

Кабачок теплолюбив и очень чувствителен к чрезмерной влажности. Поэтому в сырую и холодную его завязи начинают гнить. Чтобы этого не произошло в холодную и сырую погоду накройте пленкой кабачок. Также можно положить под плоды солому и дощечки.

Неудачно выбранное место

Кабачки не будут плодоносить на том месте, где до них росли их "родственники" – огурцы, тыква, дыни, арбузы. Чтобы кабачки хорошо рождали на таком месте, нужно подождать минимум 4 года. Хорошо будут расти кабачки там, где раньше росли картофель, свекла, капуста, морковь, лук или зелень.

Почему гниют кабачки

Густо посадка

Кабачки растут слишком близко друг к другу, и их листья не дают завязям достаточно солнечного освещения и проветривания, следствием чего и может быть загнивание завязей кабачков. В этом случае нужно лишь проредить листья, удалив все старые.

Нехватка микроэлементов

Завязи кабачков могут начать гнить в том случае, если им не хватает микроэлементов – в частности бора и йода.

Для того чтобы пополнить этими микроэлементами обработайте раз в сезон растения соответствующими растворами. Для этого разведите 2 г йодистого калия в 10 л воды и 2 г борной кислоты в 10 л воды. Можно также соединить оба компонента в одном растворе.

Болезни кабачков

Спровоцировать загнивание могут заболевания, такие как вирус огуречной мозаики или мучнистая роса. Чтобы избавиться от этого кабачки нужно будет обработать бактерицидами средствами и фунгицидами. Не помешает и обработка против вредителей – тли, колорадского жука, муравьев, распространяющих основные заболевания кабачков.

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