Почему Гоголь на самом деле ненавидел Россию: историки приоткрыли завесу его тайны

Писатель Николай Гоголь / © ТСН.ua

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Писатель Николай Гоголь в стране-агрессоре России считается их классиком, хотя его место рождения и жизненная позиция свидетельствует, что тяготел он именно к Украине.

Почему Гоголю не импонировала русская культура и почему он хотел переехать из Петербурга в Киев — об этом на YouTube-канале «Історія для дорослих» рассказал писатель Олег Криштопа.

Николай Гоголь был украинцем по происхождению, и именно украинская культура стала первоисточником его вдохновения. «Вечера на хуторе у Диканьки», «Миргород» и другие ранние произведения доказывают это.

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В то же время, стремясь к признанию, он уехал в Петербург. Однако Гоголь довольно быстро пожалел об этом решении. В 1834 году Гоголь хотел оставить ненавистный ему Петербург и переехать на Гетманщину.

«Езжайте на Гетманщину. Я думаю то же самое сделать и в следующем году махнуть отсюда (из России — ред.)… Глупые мы действительно. Для чего и для кого мы жертвуем всем? Едем! Сколько там мы насобираем всякой всячины», — писал он писателю Максимовичу.

Все время пребывания в России Гоголь интересовался историей Украины и даже вступил в спор с официальной версией российской истории, а также отказывался преподавать российскую историю.

«В истории Гоголя украинцы — абсолютно отдельная нация с отдельными демократическими традициями, которые противопоставляются именно государству России», — подчеркнул ведущий канала.

Впоследствии Гоголь начал безжалостно высмеивать бюрократию, взяточничество, нравственное падение чиновничества, невежество и духовную пустоту русского общества. За это он попал под цензуру.

В результате российские власти и общество часто воспринимали Гоголя с подозрением. После публикации второго тома «Мертвых душ» он сам сжег рукопись, разочарованный реакцией общества.