Почему графики отключений света меняют несколько раз в день: эксперт объяснил

Отключение света / © ТСН

Графики отключения света могут изменяться несколько раз в день после ударов РФ. Эксперт по энергетическим вопросам объяснил, почему так происходит.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам.

«Это связано с переконфигурацией системы. Сейчас действуют в основном резервные линии питания, и если на эти линии нагружается большое количество потребителей, то они могут выходить из строя, это влечет за собой дополнительные проблемы. Поэтому нужно менять графики в ручном режиме», – пояснил он.

В то же время, по мнению эксперта, это свидетельствует о том, что управляемость системы высока. Поскольку энергетики могут выбирать лучший путь, чтобы заживить больше потребителей.

Так работают все сложные технологические системы. А энергетическая система Украины – это сложная система сложных систем. Именно такое построение этой системы является гарантией того, что ни один следующий российский удар не сможет создать в этой системе так называемый блекаут, - заключил Рябцев.

Ранее стало известно, сколько Киев будет без света 20 ноября.

Так, согласно графикам стабилизационных отключений электроэнергии в столице, наименьшее количество времени светом смогут пользоваться потребители группы 1,1, они будут питаться только 6 часов из 24-х. Больше всего света будет у потребителей из группы 6,2 - 12,5 часа.