Почему графики отключений света могут меняться несколько раз в день: объяснение эксперта
Графики отключений электроэнергии часто корректируются из-за изменений генерации, потребления и аварии в сетях.
Графики отключений электроэнергии в Украине часто корректируются в течение дня из-за постоянных изменений в работе энергосистемы.
Об этом в эфире Украинского радио рассказал Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований.
По его словам, ключевая причина – необходимость удерживать баланс между производством и потреблением электроэнергии. Объемы генерации могут изменяться в зависимости от погодных условий и состояния сетей.
"Когда хорошая погода и светит солнце, включаются солнечные электростанции, появляется дополнительная генерация, и мы можем заживить больше потребителей", - пояснил Рябцев.
В то же время, любая авария на энергетических объектах может быстро изменить ситуацию.
"Если происходит повреждение или уменьшается генерация, или становится невозможным нормальное распределение электроэнергии. Тогда графики корректируются в зависимости от продолжительности ремонта", - отметил эксперт.
Отдельно он обратил внимание на Киев и область, где выросло количество аварийных отключений. По словам Рябцева, оборудование часто не выдерживает интенсивного режима "включения-выключения", из-за чего возникают локальные неисправности, в частности в жилых домах.
Тем не менее, отмечает эксперт, энергетики заинтересованы в том, чтобы как можно больше потребителей были со светом.
"Чем больше людей с электроэнергией, тем больше ресурсов у энергетиков для ремонтов и восстановления сетей", - подытожил он.
К слову, по оценкам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, хотя локальные длительные отключения света возможны, полностью обесточить Украину в этом году враг не сможет.