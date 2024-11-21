Почему графики отключений света постоянно меняются: в YASNO объяснили

По словам гендиректора YASNO, ситуация в энергосистеме не позволяет делать прогноз хотя бы на день вперед.

В последние дни графики отключения света постоянно изменяются и корректируются. Почему так происходит, объяснил генеральный директор энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко.

Он отметил, что такие дни, как сегодня, сложны для энергосистемы.

"Утром из-за обстрелов применялись экстренные отключения вне графика. Позже произошло много изменений в графиках, а ограничения увеличили до 3 очередей из 6, то есть до половины потребителей. Некоторые группы оставались без света почти 7 часов. Если у вас отключение длилось еще дольше, следует обратиться к своему оператору системы распределения (ОСР), ведь это, вероятно, уже аварийная ситуация. Да, погода сегодня не помогает", – отметил Коваленко.

По его словам, в такие дни как сегодня, когда неблагоприятная погода плюс обстрелы, графики отключений многократно корректируются "Укрэнерго".

"Удобно ли это? Нет, но это реальность. Постоянные атаки на энергосистему и масштабные ремонтные работы не позволяют рассчитывать на стабильный прогноз даже на несколько дней вперед", — признал гендиректор YASNO.

Он напомнил, что существует график вероятных отключений на неделю, который доступен на сайте, в ботах и в приложении. На его основе формируются фактические графики на текущий день.

"Ситуация не позволяет делать прогноз хотя бы на день вперед. Мы живем в сложное время. Энергетики работают 24/7, чтобы улучшить состояние системы и повысить ее устойчивость. Что можно сделать, так это настроить уведомления в ботах, приложениях и следить за официальными каналами, государственными – такими как Минэнерго и Укрэнерго, а также по своему ОСР и поставщику", – советует Коваленко.

Ранее издание Reuters сообщило, что РФ повредила три из пяти теплоэлектростанций ДТЭК.

Также мы писали, что завтра, 22 ноября, в Украине будут снова действовать графики отключения света.

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