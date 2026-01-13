Почему графики отключения света не действуют одинаково для всех: в Минэнерго объяснили

Свет / © Pixabay

Реклама

Различная продолжительность отключений электроэнергии в разных регионах, а иногда даже в соседних домах или подъездах, обусловлена спецификой повреждений инфраструктуры и техническими ограничениями сети.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В Министерстве энергетики отмечают, что после вражеских атак энергосистема работает в экстремальных условиях, не всегда позволяющих обеспечить равномерное распределение ресурса.

Реклама

«Электроэнергию, производимую на западе Украины, часто невозможно передать другим регионам из-за поврежденных подстанций. Аналогичная ситуация и с импортируемым ресурсом: его нельзя доставить потребителям туда, где сети испытывают критические разрушения. Кроме того, объекты имеют разную степень повреждений, поэтому ремонт на одних участках длится значительно дольше, чем на других», — отметили в Минэнерго.

Также добавили, что еще одной причиной несправедливости в графиках является техническая архитектура городов. Кроме того, разная продолжительность обесточений объясняется следующими причинами:

Степень повреждений. Восстановление распределительных сетей на разных участках требует разного времени — где ремонт длится дольше.

Схемы заживления. Дома или даже отдельные подъезды могут быть подключены к разным трансформаторным подстанциям. Технически изменить эту схему в кризис невозможно.

Аварийные причины. К плановым графикам могут быть добавлены экстренные отключения, если сеть перегружена и возникает угроза масштабной аварии.

В Минэнерго также напомнили: наличие света в магазинах или офисах рядом не всегда говорит о несправедливости, ведь бизнес часто использует генераторы или мощные зарядные станции.

Что делать, если света нет только у вас

Если в соседних домах электричество появилось, а у вас нет, в министерстве советуют действовать по следующему алгоритму:

Реклама

Проверьте сайт оператора системы распределения (облэнерго) на наличие локальных аварийных отключений. Обратитесь к ОСМД или балансодержателю, если свет есть в доме, но отсутствует только в вашей квартире — это может быть поломка внутридомовой сети. Оставьте заявку в ОСР, если авария не зафиксирована в базах.

«Ни в коем случае не вмешивайтесь самостоятельно в схемы питания, поскольку это может привести к перегрузке фазы и выведению из строя оборудования. Доверьтесь специалистам», — отметили в министерстве.

Минэнергетики призывают украинцев к экономному потреблению в часы, когда электричество появляется, и советуют включать мощные приборы поочередно, чтобы поддержать стабильность энергосистемы.

Напомним, из-за последствий нескольких массированных атак на энергетическую инфраструктуру в столице и ряде районов Киевской области введены аварийные обесточения. Энергетики работают в круглосуточном режиме, однако сложные погодные условия замедляют темпы обновления.

Энергетическая ситуация остается сложной. В среду, 14 января, во всех регионах Украины будут вновь применяться меры ограничения потребления.