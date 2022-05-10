Почему губки для мытья посуды разного цвета: вы точно этого не знали

Почему губки для мытья посуды разного цвета: вы точно этого не знали

Обычно губки для мытья посуды разного цвета. Большинство людей думают, окраска губок – субъективное предпочтение их производителей, дело вкуса, или фишка для успешных продаж. Почему и для чего на самом деле губки разного цвета – в материале ТСН.ua

Любая губка состоит из двух частей – поролона и жесткой полоски, приклеенной к нему. Эта жесткая часть называется скотч-брайтоном или абразивной частью. В первую очередь внимание следует обращать на цвет не поролона, а этой абразивной части. Цвет абразивной части – показатель жесткости губки. Именно окрас этого жесткого слоя, а не поролона сообщает о назначении губки и ее возможном применении.

Понимая, о чем сигнализирует цвет абразивной части, можно удачно использовать его, чтобы достичь чистоты посуды и не повредить ее чрезмерно жесткой поверхностью губки. Абразивная часть — это всегда более жесткий материал, который используют, например, для удаления накипи или остатков пригоревшего продукта.

Обычно губки выбирают не по цвету абразивной части, а по каким-то другим параметрам, например, величине моечной площади, жесткости самого поролона, его качеству. А на цвет жесткой полоски, приклеенной к поролону, как правило, не обращают внимания.

Желтые и зеленые губки являются самыми распространенными губками.

Желтый круг скотч-брайтона обеспечивает бережный уход. Такой губкой можно мыть стеклянную посуду, хрусталь, фарфор. Губка с желтым слоем отличается отсутствием абразивных частиц, поэтому такой губкой не получится отмыть нагар или присохшую грязь. Подобные модели изготавливаются специально для очищения деликатных материалов.

Зеленый цвет свидетельствует о том, что абразивная часть губки очень жесткая. С помощью такой губки можно легко очистить застывший жир, пригоревшую пищу и остатки уже засохшей пищи. С такой губкой стоит быть осторожнее, есть риск повредить эмаль.

Однако есть еще три цвета для обозначения жесткости губок, которые встречаются реже.

Черный цвет указывает на максимальную плотность вискозы и содержание абразивных веществ. Такие губки предназначены для удаления нагара и сложных пятен и использовать их на деликатных поверхностях нельзя. Многие хозяйки вообще не применяют черный скотч-брайт для посуды. Чаще такие губки используются для мытья унитаза и ванны, раковины.

Синий цвет полоски указывает на мягкую поверхность, эта губка по жесткости следующая за желтой. Модель можно использовать для мытья стеклянных изделий, но с сильными пятнами или устаревшими остатками пищи она может не справиться.

Красный или оранжевый цвет абразивной части позволяет оттереть засохшую пищу, может использоваться для мытья эмали и тефлона. Такие губки могут оттереть серьезные загрязнения на деликатных материалах.

Стоит отметить, что оттенки скотч-брайта могут зависеть от производителя. Поэтому, чтобы не путаться, удобнее использовать губки от одного производителя. Если в доме много посуды из деликатных материалов, стоит приобрести немного желтых и красных губок. Для мытья обычных чашек, тарелок, металлических сковород и кастрюль без антипригарного слоя — губки с зеленым скотч-брайтом. Черные губки нужно иметь для удаления сложных пятен.

Читайте также:

Чем заменить средства гигиены и бытовую химию в условиях

Как отмыть клей от скотча на окне: действенные способы и что не нужно делать

Как узнать, свежее яйцо: домашние методы