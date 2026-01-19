Почему Харьков со светом, а Киев замерзает: эксперт растолковал главную "загадку" зимы 2026 года

Эксперт объяснил, чего ожидать из-за российских ударов по энергетике / © Pixabay

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил, почему в Харькове ситуация с энергетикой лучше, чем в Киеве. Он отметил, что сейчас в Харькове очень малое потребление из-за того, что Россия уничтожила крупные предприятия в городе.

Об этом он сказал в комментарии LIGA.net.

Почему в Харькове ситуация с электричеством лучше, чем в Киеве

«В Харькове очень малое потребление. Практически все люди дома. Там не осталось энергоемкого производства. Харькову хватает тех мощностей, которые есть. И нужно признать, что харьковские власти сделали две вещи. Одну очень плохую. То есть они вообще не платят ни за электричество, ни за поставки газа, ни за что. То есть долги, которые накопил Харьков под слоганом «Город истекает кровью», они сумасшедшие. Угу. Они три года ни за что не платят. Угу. За счет этого они держат город. Это факт. Они все ресурсы сконцентрировали. И это помогло им, в том числе, там энергетику немного и удержать. И защиты где-то лучше, чем в других городах», — сказал Александр Харченко.

Останется ли Киев без тепла

Эксперт отмечает, что ситуация в Киеве и дальше остается сложной, однако по его мнению, столица не остаться без отопления.

«Я не думаю, что им удастся добиться чего-то того, чего они хотят. И честно, но те люди, с которыми я имею контакт в повседневной своей жизни, абсолютно все. От них я ни разу не слышал фразы: „Да пусть уж будет хоть Путин, нам пофиг“, — отметил Харченко.

Чего ожидать летом

Эксперт отмечает, что зима еще не прошла и она будет сложной. Александр Харченко добавил, что для восстановления энергетической системы Украины потребуется помощь западных партнеров, в частности через закупку оборудования, которое уничтожила Россия своими террористическими ударами. В то же время эксперт прогнозирует, что летом ситуация с отключением света не улучшится.

«У нас будет лето. Ремонтная компания „Энергоатома“. Непростая. Июль, август могут быть очень сложными», — подчеркнул Харченко.

