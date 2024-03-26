Почему именно Литвиненко назначили новым секретарем СНБО: мнение политолога

Он работал несколько раз на разных должностях в аппарате СНБО.

Александр Литвиненко был назначен новым секретарем СНБО. На самом деле, это очень логичное, закономерное и правильное решение.

Об этом в интервью ТСН сказал политолог Владимир Фесенко.

Почему именно Литвиненко

Как отмечает политолог, у Литвиненко мощная профессиональная биография:

в 30 лет защитил докторскую диссертацию по вопросам информационной политики в сфере национальной безопасности;

много лет был первым заместителем директора Национального института стратегических исследований еще во времена Кучмы, когда проявил себя как настоящий интеллектуал и хороший организатор;

уже при Зеленском он возглавлял институт;

в 2005 году он возглавлял департамент СНБО и одновременно фактически был первым помощником тогдашнего секретаря СНБО Петра Порошенко.

Александр очень хорошо знает работу СНБО изнутри. Он знает, как работает эта структура, а еще важнее, думаю, он понимает, как она должна работать. В частности, с точки зрения качества документов. Почему назначил президент его на эту должность: думаю, это связано с рядом причин", – утверждает Фесенко.

Во-первых, президент был доволен работой Александра в должности главы Службы внешней разведки. Речь идет как об интеллектуальной составляющей, так и об организационной.

"Он, насколько мне известно, относится к Александру с большим уважением. И учитывая опыт работы Александра в СНБО. То, что он знает, как работает эта структура – это было очень сильным аргументом для его назначения. Важные профессиональные черты Александра Валерьевича: он с одной стороны, сильный интеллектуал, я думаю, что в нынешней власти он один из самых мощных интеллектуалов», – отмечает политолог.

Не менее важно, что у Литвиненко многообразное образование, в том числе на Западе. Хотя сейчас его упрекают, что он в молодые годы учился в Москве. Но он вернулся к Украине, и никаких претензий к нему в вопросе национальной безопасности никогда не было.

"Я Александра знаю более 20 лет и могу вам сказать — это настоящий патриот Украины. У него много публикаций на тему национальной безопасности Украины. Он всегда отстаивал четкую последовательную позицию: Россия — наш главный вызов с точки зрения национальной безопасности, и мы должны были готовиться к тому., что произошло в 2022 году, еще задолго до 2014 года», – говорит эксперт.

Кроме того, Литвиненко – очень хороший организатор и системный человек. По мнению Фесенко, его функция как секретаря СНБО будет состоять в том, что он будет таким "аппаратчиком-интеллектуалом". Одновременно организация работы СНБО как координационной структуры, а с другой – работа над качеством документов, аналитических документов, которые готовит и должен готовить аппарат СНБО.

"Вот сильная сторона Александра, он очень сильный аналитик. Я думаю, это также учлось в назначении его на эту должность", – резюмировал Фесенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначения вместо него Александра Литвиненко, до этого возглавлявшего Службу внешней разведки (СВР).

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