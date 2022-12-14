Почему информация о потерях Украины засекречена: ответ Минобороны

В Минобороны объяснили, почему не разглашают информацию о количестве погибших в войне украинских защитников.

Заместитель министра обороны Анна Маляр пояснила, что информация об украинских потерях станет известна после победы, сейчас это может сыграть против Украины.

Об этом она сказала 14 декабря в эфире телемарафона.

"Почему эта информация скрыта? Потому что в военной науке тактика поведения войск в том числе зависит от соотношения потерь противника. Они считают, сколько от общего количества потерь", — пояснила Маляр.

Потери Украины в войне против России

По ее словам, существует определенный процент, после которого любая армия начинает менять свою тактику. И чтобы враг не имел доступа к этой информации, ее вынуждены засекретить.

В то же время Анна Маляр отметила, что эта информация станет доступна после завершения войны. Да и сегодня полностью скрыть это невозможно, ведь у погибших военных есть родные и близкие. Они будут получать компенсацию от государства.

Что касается врага, то статистика потерь продолжает приближаться к 100 тысячам.

Напомним, по состоянию на 14 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 99 000 человек. Данные уточняются.

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