Почему информация о потерях Украины засекречена: ответ Минобороны

В Минобороны объяснили, почему не разглашают информацию о количестве погибших в войне украинских защитников.
Заместитель министра обороны Анна Маляр пояснила, что информация об украинских потерях станет известна после победы, сейчас это может сыграть против Украины.
Об этом она сказала 14 декабря в эфире телемарафона.
"Почему эта информация скрыта? Потому что в военной науке тактика поведения войск в том числе зависит от соотношения потерь противника. Они считают, сколько от общего количества потерь", — пояснила Маляр.
Потери Украины в войне против России
По ее словам, существует определенный процент, после которого любая армия начинает менять свою тактику. И чтобы враг не имел доступа к этой информации, ее вынуждены засекретить.
В то же время Анна Маляр отметила, что эта информация станет доступна после завершения войны. Да и сегодня полностью скрыть это невозможно, ведь у погибших военных есть родные и близкие. Они будут получать компенсацию от государства.
Что касается врага, то статистика потерь продолжает приближаться к 100 тысячам.
Напомним, по состоянию на 14 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 99 000 человек. Данные уточняются.
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