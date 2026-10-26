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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Почему иногда воздушная тревога раздается уже после взрыва: Игнат дал ответ

Юрий Игнат объяснил, что тревога после взрыва происходит из-за отсутствия оперативных данных от партнеров или из-за технических сбоев при фиксации пусков баллистики из космоса.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Юрий Игнат

Юрий Игнат

В Украине есть случаи, когда сирена воздушной тревоги включается уже после взрыва или одновременно с ним. В Вооруженных силах объяснили, с чем связаны такие задержки во время враждебных баллистических атак.

Об этом в подкасте РБК-Украина «ЭТО БАЗА» рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«К сожалению, были случаи, когда мы не получали информацию от партнеров. Об этом говорил президент Украины. И что здесь скрывать: иногда сначала происходит взрыв, а тревога раздается уже после или одновременно с ним», — отметил Юрий Игнат.

По его словам, у Украины есть собственная разведка и радиолокационное поле, которое видит воздушные цели на расстоянии нескольких сотен километров за пределами границы. Однако разведданные по баллистическим ракетам или атакам по баллистической траектории (например, «Циркон» или ракеты к С-400) критически важно получать именно от иностранных партнеров, владеющих космической разведкой.

«Многие страны в мире имеют спутники, которые следят за земной поверхностью, и так можно увидеть вспышку — это может быть либо выход ракеты, и не только баллистика, но и РСЗО. Такие пуски видны из космоса, если разрешают условия. Поэтому мы рассчитываем максимально быстро получить эту информацию и также быстро передать ее через систему оповещения», — пояснил военный.

Игнат привел пример одной из массированных атак на Киев с использованием около 39 ракет. Во время первой волны в 22:00 украинская сторона по техническим или другим причинам не получила своевременно уведомление от союзников. Впрочем, в следующие три волны до самого утра данные уже поступали.

В Воздушных силах отмечают, что в случае с баллистикой «счет идет буквально на секунды», поэтому даже несколько минут предупреждения дают гражданским возможность среагировать и спуститься в укрытие.

Сейчас украинские специалисты вместе с партнерами выясняют причины единичных сбоев, чтобы в дальнейшем избежать подобных пробелов в системе оповещения.

Напомним, ранее Игнат объяснил, почему приложение «Воздушная тревога» не показывает баллистику. Обновленное приложение «Воздушная тревога» теперь отражает направление полета крылатых ракет, КАБов и «Шахедов». Однако баллистические ракеты на карте не появляются из соображений безопасности и высокой скорости их полета.

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