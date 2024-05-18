Почему IT-работников нужно обязательно бронировать от мобилизации: объяснение Федорова

IT-работников следует бронировать от мобилизации для поддержки экономики Украины и оборонных инноваций.
IT-работников нужно обязательно бронировать от мобилизации – они должны продолжать наполнять бюджет нашей страны.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По словам Федорова, в Украине 700 тысяч забронированных людей, и только 4 тысячи из IT-компаний.
"Доля IT в ВВП страны почти 5%. В прошлом году от сферы в госбюджет поступило 20,8 млрд гривен налогов. Это на 3,1 млрд гривен больше, чем в 2022 году. Один IT-специалист, который работает, создает и сохраняет почти три рабочих места в экономике", — отметил он.
Глава Минцифры отметил, что всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, а из них забронировано только 1,5%.
Федоров рассказал, что подаваемые на бронирование компании, согласно постановлению Кабмина, получили статус критически важных для экономики, так как соответствуют минимум трем из критериев:
- средняя зарплата на предприятии не меньше, чем средняя зарплата по региону за IV квартал 2021 года
- отсутствие задолженности по ЕСВ
- более 1,5 млн евро налогов, уплаченных в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей
- более 32 млн евро поступлений за последний год, не считая кредитов и займов
- статус резидента Дія.City
- важность для национальной экономики – так называемый отраслевой критерий
По приказу подано в бронирование всего 54 IT-специалиста.
Напомним:
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Сейчас украинские военкоматы готовятся перейти к единой электронной базе – каждому мужчине возрастом 18-60 лет присвоят электронный код.
Сегодня, 18 мая, закон о мобилизации вступил в силу.
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