Почему IT-работников нужно обязательно бронировать от мобилизации: объяснение Федорова

IT-работников следует бронировать от мобилизации для поддержки экономики Украины и оборонных инноваций.

IT-работников нужно обязательно бронировать от мобилизации – они должны продолжать наполнять бюджет нашей страны.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федорова, в Украине 700 тысяч забронированных людей, и только 4 тысячи из IT-компаний.

"Доля IT в ВВП страны почти 5%. В прошлом году от сферы в госбюджет поступило 20,8 млрд гривен налогов. Это на 3,1 млрд гривен больше, чем в 2022 году. Один IT-специалист, который работает, создает и сохраняет почти три рабочих места в экономике", — отметил он.

Глава Минцифры отметил, что всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, а из них забронировано только 1,5%.

Федоров рассказал, что подаваемые на бронирование компании, согласно постановлению Кабмина, получили статус критически важных для экономики, так как соответствуют минимум трем из критериев:

средняя зарплата на предприятии не меньше, чем средняя зарплата по региону за IV квартал 2021 года

отсутствие задолженности по ЕСВ

более 1,5 млн евро налогов, уплаченных в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей

более 32 млн евро поступлений за последний год, не считая кредитов и займов

статус резидента Дія.City

важность для национальной экономики – так называемый отраслевой критерий

По приказу подано в бронирование всего 54 IT-специалиста.

Напомним:

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Сейчас украинские военкоматы готовятся перейти к единой электронной базе – каждому мужчине возрастом 18-60 лет присвоят электронный код.

Сегодня, 18 мая, закон о мобилизации вступил в силу.

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