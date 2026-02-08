ТСН в социальных сетях

Почему Киев не может отойти от централизованной энергосистемы: эксперт объяснил

Полная энергоавтономия Киева пока безмолвна и разбивается о цифры и технические ограничения.

Дмитрий Гулийчук
Отключение света в Киеве

Большие города, как Киев, зависят от централизованной энергосистемы и отойти от нее никак не могут.

Такое мнение высказал вице-президент Energy club Иван Григорук, передает«Киев 24».

«Распределенная генерация — это резерв, а не замена. Распределенное поколение является более дорогим», — пояснил он.

По словам эксперта, Киеву, например, нужно было бы около полутора тысяч таких установок и они должны работать на максимальной мощности.

«Это вопрос резерва, а не постоянной работы. Такое оборудование просто не рассчитано на 8 тысяч часов в год рабочего цикла. Оно рассчитано на меньшее количество. Это либо сезонная работа, либо действительно в случае каких-либо аварий», — добавил Иван Григорук.

Ранее эксперт Александр Харченко рассказал, что восстановление разрушенных мощностей Дарницкой ТЭЦ, а также киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 потребует от трех до пяти лет.

