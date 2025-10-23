ТСН в социальных сетях

Почему Китай помогает РФ в войне с Украиной: Зеленский ответил

Зеленский назвал причину, почему Пекин поддерживает Россию.

Руслана Сивак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Китая по поводу войны свидетельствует о его незаинтересованности в победе Украины.

Об этом он заявил в четверг во время встречи с журналистами.

Китай помогает РФ и не помогает Украине. Китай не заинтересован в том, чтобы мы победили, а РФ проиграла», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не использовала дальнобойное оружие США для ударов по РФ.

Также ранее Китай заявил, что выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве или разрешении Совета Безопасности ООН.

