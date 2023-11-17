Почему Купянск важен для россиян: объяснение военного эксперта

В целом ситуацию на Купянском направлении можно назвать несколько легче, чем на Авдеевском, однако это было бы кощунством. Вблизи Купянска россияне пытаются совершать атакующие действия с целью приблизиться к городу, а в идеале – захватить его.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский, пишет 24 канал.

Ключ к реке Оскол

Как подчеркнул Грабский, противник осознает важность этого города для дальнейшего продвижения. Речь идет о том, что Купянск представляет собой для украинской и российской стороны.

"Купянск является пересечением важных автомобильных и железнодорожных путей. Купянск является ключом к реке Оскол. Захват Купянска врагом может создать прецедент, когда значительно усложнится обеспечение украинских подразделений, действующих на левобережье реки Оскол", — пояснил Грабский.

А для противника, отмечает эксперт, выход на нее позволяет создать буферную зону, из которой он позже может планировать операции для дальнейшего продвижения в направлении Харькова.

Ранее говорилось, что до конца года россияне будут пытаться взять Купянск и закрепиться там.

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