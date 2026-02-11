Почему лазерное оружие не заменит ПВО: авиаэксперт назвал главные недостатки Sunray

ПВО / © Associated Press

Реклама

Использование лазерных систем в Украине следует рассматривать как дополнительный эшелон противовоздушной обороны, а не альтернативу ракетному вооружению.

Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил авиационный эксперт Богдан Долинце.

Ограничение дальности и высокая стоимость

По словам эксперта, главным недостатком лазерных установок является их малый радиус действия, обычно не превышающий нескольких километров. Для сравнения даже ракеты малого радиуса действия поражают цели на расстоянии от 5–10 км. А серьезные средства ПВО работают в диапазоне 70–100 км, что пока недоступно лазерным технологиям.

Реклама

Кроме того, несмотря на дешевизну самого выстрела, создание и развертывание таких систем требует значительных инвестиций.

«Должны понимать, что это достаточно дорогие решения. По крайней мере, известно, что в Соединенных Штатах военно-морские силы используют лазерную установку на корабле, но стоимость такой установки достигает порядка 150 млн долларов. Во-вторых, если говорить о массовости этих систем, все же при относительно небольшом радиусе действия, как правило, не превышающем несколько километров, следует понимать, что необходимы тысячи таких установок», — пояснил Богдан Долинце.

Эффективность на сверхмалых расстояниях

По его словам, несмотря на это, лазерные системы могут стать мощным конкурентом для дронов-перехватчиков в борьбе с враждебными беспилотниками на близких дистанциях. В этом сегменте лазер выигрывает благодаря экономической целесообразности.

Здесь действительно лазерные установки на малых или сверхмалых расстояниях могут, в принципе, быть очень и очень экономически целесообразными. И даже более эффективными, чем беспилотники-перехватчики. Но в целом следует рассматривать это средство как дополнение к уже существующим системам для так называемой многослойной системы противовоздушной обороны, которая как раз и позволит существенно повысить эффективность борьбы с вражескими беспилотниками», — подытожил эксперт.

Реклама

По мнению Долинце, лазеры должны занять свое место в эшелонированной системе защиты неба, закрывая «ближнюю» зону и удешевляя уничтожение массовых целей, таких как дроны-камикадзе.

Что известно об использовании лазерного оружия

Ранее издание The Atlantic сообщило о создании украинскими инженерами собственной лазерной системы под названием Sunray. Разработка предназначена специально для борьбы с русскими беспилотниками типа «Шахед». Главным преимуществом такого оружия является низкая стоимость одного выстрела по сравнению с традиционными ракетами ПВО.

Генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж пояснил, что Украине понадобится от двух до трех месяцев для развертывания массового производства собственных лазерных систем борьбы с беспилотниками.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что сейчас идет трансформация работы ПВО, непосредственно касающаяся отдельных регионов.

Реклама

Напомним, Украина имеет собственное лазерное оружие. И находится на пути по ее усовершенствованию. Украинский лазерный комплекс «Тризуб» может уничтожать ударные дроны, авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 3 км, а вертолеты, самолеты и разведывательные дроны — на расстоянии до 5 км.