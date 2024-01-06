Почему люди не эвакуируются из прифронтовых регионов: волонтер озвучила главную причину

Что должны сделать общество и власть для того, чтобы наконец-то переселить жителей прифронтовых регионов.

После смертоносных обстрелов прифронтовых населенных пунктов Украины 6 января советница министра защиты окружающей среды и известная украинская волонтер Лала Тарапакина назвала причину того, почему люди не эвакуируются с опасных территорий.

Об этом она написала на своей Facebook-странице на примере истории собственной семьи.

"Когда разбомбили дом моей мамы, через некоторое время я переселила ее в Черновцы. Они с моей дочерью живут там уже больше года. Выплата ВПЛ составляет на маму 2000 грн. Оплата расходов на аренду жилья – 10500 грн. Снимать жилье нам еще не менее 3 лет, потому что тот самый супер известный дом в Ирпене даже не начали строить”, — описала ситуацию Лала Тарапакина.

Также читайте В Херсонской области двое детей-близнецов стали жертвами российского обстрела

По ее словам, это "только капелька в океане незащищенности", одна из тысяч историй, происходящих по всей стране.

Волонтер подчеркнула, что единственная причина, по которой люди не выехали с опасных территорий заключается в том, что им "некуда" выезжать "или не за что".

"Или животные. Или еще старенькие вдобавок. Или с маленькими детьми. Покровск, Горняк, Селидово, Херсон, Садовое, Львове, Казацкое, Берислав... Оставшимся людям некуда уехать. И их убивают каждый день, почти с гарантией”, – утверждает она.

Лала Тарапакина обратилась к пользователям соцсети с просьбой вносить предложения по поводу того, что должны сделать общество и власть для того, чтобы наконец переселить жителей прифронтовых регионов.

Напомним, из окрестностей Херсона идет эвакуация детей. В городе и окрестностях до сих пор крайне опасно из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.

Читайте также: