Почему мир в Украине до сих пор остается призрачным: The Guardian о событиях за кулисами войны 2026 года

Война в Украине длится почти 4 года и ее конец до сих пор остается призрачным. В своем новогоднем обращении к стране президент Владимир Зеленский сказал, что отдал бы все на свете, «если бы мог сказать, что мир наступит уже через несколько минут», но это невозможно.

Издание The Guardian проанализировало , почему, несмотря на активную дипломатию, мир остается недостижимым.

«Последние 10 процентов»

В своем новогоднем обращении президент снова заявил, что мирное соглашение готово на 90% . Однако он добавил важное уточнение, разрушающее оптимизм президента США Дональда Трампа относительно скорого завершения войны.

"Эти 10% содержат, по сути, все" , - отметил Зеленский.

Прошел почти год, когда Трамп вступил в должность президента США с обещанием закончить войну за 24 часа, но этого так и не произошло.

Конец 2025 года ознаменовался «дипломатической лихорадкой». В сеть «слили» план, разработанный США и РФ, согласно которому Украина должна отказаться от Донбасса.

Секретарь армии США Дэн Дрисколл даже собрал дипломатов НАТО в Киеве на, как это назвали участники, «кошмарную встречу», где потребовал от Украины подписать соглашение прямо сейчас, иначе условия станут хуже. Зеленскому и европейским союзникам удалось отразить этот план, который бы украинцы восприняли как капитуляцию.

Внутренние «землетрясения»: Буданов во главе ОП

Политический ландшафт Украины также претерпел кардинальные изменения.

В пятницу Зеленский назначил своего давнего главу военной разведки Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента.

Это произошло после отставки Андрея Ермака, ближайшего советника президента, произошедшего недавно на фоне коррупционного скандала.

Назначение Буданова — фигуры, известной дерзкими операциями против РФ, может свидетельствовать об изменении подхода Киева к переговорам. Буданов имеет хорошие связи с западными разведками и, что немаловажно, каналы коммуникации с Россией по обмену пленными.

Фактор выборов и тень Залужного

2026 год станет политически сложным для Зеленского, поскольку его пятилетний срок давно истек. Военное положение запрещает выборы, и в Украине существует консенсус, что голосование во время войны невозможно.

Однако Трамп использует это как рычаг давления, повторяя российские нарративы о «нелегитимности» Зеленского.

В ответ Зеленский заявил, что попросит парламент подготовить законы для выборов в военное время, но требует от западных партнеров объяснить, как обеспечить безопасность голосования.

Главным потенциальным конкурентом остается Валерий Залужный, нынешний посол в Лондоне.

Залужный отклонил предложения присоединиться к команде Зеленского, но пока не ведет активную кампанию, понимая хрупкость общества в состоянии войны.

«Время покажет, пойдет ли он в политику», — говорит источник, близкий к генералу.

Изнурение общества

Для многих украинцев этот Новый год стал психологически тяжелым. Если в 2023 была надежда на победу, то сейчас настроения изменились.

Находившийся в отпуске в Киеве солдат Сергей признается, что готов воевать дальше, чтобы не допустить катастрофического соглашения, но признает, что может быть в меньшинстве.

«Я думаю, что на этом этапе, вероятно, большинство было бы готово согласиться на плохое соглашение; только прекратить боевые действия», — говорит военный.

Условия для подлинного мира

Народный депутат Сергей Рахманин считает, что переговоры не будут успешными, пока Россия чувствует свое превосходство на поле боя.

Он назвал три условия для реального шанса на мир:

Более системная военная и финансовая поддержка Европы. Стабилизация фронта (остановка русского продвижения). Начало серьезных экономических проблем внутри России.

«Если эти три фактора сойдутся, тогда все может получиться даже с позицией Трампа. Но если хоть один из них не сработает в нашу пользу, будет очень тяжело», — резюмировал Рахманин.

