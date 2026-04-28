Почему многодетные отцы за границей не могут получить отсрочку: адвокаты объяснили

Многодетные отцы, которые находятся за границей, не могут оформить отстрочку от мобилизации онлайн. Причина в том, что информации о детях, рожденных в эмиграции, нет в украинских реестрах. Чтобы подтвердить свой статус, мужчина должен лично приехать в Украину.

Об этом сообщили специалисты портала «Юристи.UA».

Отсрочка для многодетных отцов — можно ли оформить онлайн из-за границы

Юристы рассмотрели ситуацию гражданина, который находится за границей и имеет троих детей, самый младший из которых родился в Польше. Поскольку у ребенка есть иностранное свидетельство о рождении, данные о нем автоматически не попадают в украинскую информационную систему.

«К сожалению, нет. Вы не сможете оформить отсрочку, поскольку данные о рождении ребенка невозможно внести в реестр актов гражданского состояния в связи с тем, что у ребенка есть польское свидетельство о рождении», — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Согласно законодательству, право на отсрочку имеют отцы троих и более несовершеннолетних детей. Основанием для освобождения от призыва может быть как биологическое отцовство, так и официальное усыновление детей жены от предыдущих браков. Однако ключевым условием является документальное подтверждение этих оснований в рамках украинского правового поля.

Как оформить отсрочку в такой ситуации

Из-за технической невозможности внести данные в Реестр актов гражданского состояния из-за границы единственным законным путем остается физическое посещение государственных учреждений.

Юрист Владислав Дерий объяснил алгоритм действий для таких отцов:

«В вашем случае единственным способом оформить отсрочку является обращение в ЦНАП на территории Украины».

Таким образом, для легализации статуса многодетного отца и получения отсрочки военнообязанному необходимо вернуться в Украину и подать соответствующие документы лично через Центр предоставления административных услуг.

